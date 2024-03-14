Тюменцев задарили утюгами и весами

Тюменцам в ходе проведения викторины «Люби свой край» больше всего удалось выиграть напольных весов и утюгов. Сообщение об этом появилось в telegram-канале «Информационный центр правительства Тюменской области».
«Жители региона начали получать ценные подарки викторины „Люби свой край“. К этому часу участники стали обладателями трех смартфонов, 107 утюгов и 55 напольных весов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тюменцы также выиграли сертификаты в театр, наушники и чайники. Ранее URA.RU писало, что первые победители викторины «Люби свой край» получили билеты на Чемпионат мира по биатлону.
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