14 марта 2024

Тюменцев задарили утюгами и весами

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Пермь, утюг
За несколько часов проведения викторины «Люби свой край» тюменцы выиграли 107 утюгов Фото:

Тюменцам в ходе проведения викторины «Люби свой край» больше всего удалось выиграть напольных весов и утюгов. Сообщение об этом появилось в telegram-канале «Информационный центр правительства Тюменской области».

«Жители региона начали получать ценные подарки викторины „Люби свой край“. К этому часу участники стали обладателями трех смартфонов, 107 утюгов и 55 напольных весов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тюменцы также выиграли сертификаты в театр, наушники и чайники. Ранее URA.RU писало, что первые победители викторины «Люби свой край» получили билеты на Чемпионат мира по биатлону.

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Тюменцам в ходе проведения викторины «Люби свой край» больше всего удалось выиграть напольных весов и утюгов. Сообщение об этом появилось в telegram-канале «Информационный центр правительства Тюменской области». «Жители региона начали получать ценные подарки викторины „Люби свой край“. К этому часу участники стали обладателями трех смартфонов, 107 утюгов и 55 напольных весов», — говорится в сообщении. Отмечается, что тюменцы также выиграли сертификаты в театр, наушники и чайники. Ранее URA.RU писало, что первые победители викторины «Люби свой край» получили билеты на Чемпионат мира по биатлону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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