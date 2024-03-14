14 марта 2024

В Тюмени определились первые победители викторины «Люби свой край»

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. День голосования Сургут, викторина югре 900
Первые призы викторины — смартфоны, сладости и билеты на биатлон Фото:

В Тюмени появились первые победители викторины «Люби свой край». Как рассказали URA.RU с мест проведения викторины, несколько тюменцев получили смартфоны, бытовую технику и билеты на чемпионат мира по биатлону

«Современный смартфон получила в подарок, став участницей викторины „Люби свой край“, жительница поселка Андреевский Тюменского района Ильсояр Тилимбаева. Девушка не ожидала такого подарка и теперь готова испытать удачу во втором этапе викторины», — говорится в telegram-канале инфоцентра правительства региона.

Для участников викторины предусмотрены еще и сладкие призы. Отмечается, что большинство участников отвечает правильно.

«С самого утра у нас сильная активность. Большинство отвечают правильно, получают сладкие подарки, а три человека стали обладателями билетов на Чемпионат России по биатлону. Участники с удовольствием проходят во второй тур», — написала промоутер из Тюмени Светлана Алексеева в Telegram.

Призы участники получают за участие в первом этапе викторины, попадая за правильные ответы во второй. Как проходит розыгрыш призов — в трансляции URA.RU. Ранее URA.RU писало подробнее о правилах проведения викторины «Люби свой край» фестиваля «Тюменская весна».

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В Тюмени появились первые победители викторины «Люби свой край». Как рассказали URA.RU с мест проведения викторины, несколько тюменцев получили смартфоны, бытовую технику и билеты на чемпионат мира по биатлону «Современный смартфон получила в подарок, став участницей викторины „Люби свой край“, жительница поселка Андреевский Тюменского района Ильсояр Тилимбаева. Девушка не ожидала такого подарка и теперь готова испытать удачу во втором этапе викторины», — говорится в telegram-канале инфоцентра правительства региона. Для участников викторины предусмотрены еще и сладкие призы. Отмечается, что большинство участников отвечает правильно. «С самого утра у нас сильная активность. Большинство отвечают правильно, получают сладкие подарки, а три человека стали обладателями билетов на Чемпионат России по биатлону. Участники с удовольствием проходят во второй тур», — написала промоутер из Тюмени Светлана Алексеева в Telegram. Призы участники получают за участие в первом этапе викторины, попадая за правильные ответы во второй. Как проходит розыгрыш призов — в трансляции URA.RU. Ранее URA.RU писало подробнее о правилах проведения викторины «Люби свой край» фестиваля «Тюменская весна».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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