В Кургане на избирательном участке во Дворце детско-юношеского творчества (ДТЮ) продают колбасу из косули. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В ДТЮ открылась ярмарка. Продают различные продукты: рыбу, мясо и прочее. Среди товаров на ярмарке оказалось колбаса из мяса сибирской косули», — сообщает корреспондент.
На избирательном участке также проходит викторина «Весна в семью пришла». Сообщается, что курганцы устроили аншлаг. Кроме того, на участке проходит мастер-класс по изготовлению окопных свечей.
Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения президентских выборов в Курганской области. В этом году открыто 799 избирательных участков по всему региону.
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