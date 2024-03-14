14 марта 2024

Курганцам на ярмарке в честь выборов предлагают купить колбасу из косули. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Курган
В Кургане на выборах продают деликатес (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Кургане на избирательном участке во Дворце детско-юношеского творчества (ДТЮ) продают колбасу из косули. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В ДТЮ открылась ярмарка. Продают различные продукты: рыбу, мясо и прочее. Среди товаров на ярмарке оказалось колбаса из мяса сибирской косули», — сообщает корреспондент.

На избирательном участке также проходит викторина «Весна в семью пришла». Сообщается, что курганцы устроили аншлаг. Кроме того, на участке проходит мастер-класс по изготовлению окопных свечей.

Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения президентских выборов в Курганской области. В этом году открыто 799 избирательных участков по всему региону.

Выборы 2024. Курган
В Кургане на ярмарке продают колбасу из косули
Фото:
Выборы 2024. Курган
Курганцам на выборах рассказывают, как сделать окопные свечи
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на избирательном участке во Дворце детско-юношеского творчества (ДТЮ) продают колбасу из косули. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В ДТЮ открылась ярмарка. Продают различные продукты: рыбу, мясо и прочее. Среди товаров на ярмарке оказалось колбаса из мяса сибирской косули», — сообщает корреспондент. На избирательном участке также проходит викторина «Весна в семью пришла». Сообщается, что курганцы устроили аншлаг. Кроме того, на участке проходит мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения президентских выборов в Курганской области. В этом году открыто 799 избирательных участков по всему региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...