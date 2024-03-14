В магазины Екатеринбурга поступят тонны зараженных апельсинов из Турции

В Екатеринбурге 14 марта сотрудники Уральского межрайонного управления Россельхознадзора и специалисты Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» нашли партию зараженных апельсинов из Турции общим весом 4,3 тонны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«На одной из баз Екатеринбурга в партии апельсинов происхождением Турция общим весом 4,3 тонны обнаружен карантинный вредитель — красная померанцевая щитовка», — сказано в сообщении. Зараженные фрукты не представляют серьезной опасности для человека, из-за чего специалисты разрешили их реализацию в Свердловской области.
В ведомстве отметили, что перед употреблением фрукты достаточно тщательно вымыть. Подобный случай произошел несколько дней назад. Тогда в уральской столице обнаружили партию киви, зараженную тутовой щитовкой. Фрукты также допустили к реализации.
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