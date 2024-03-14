14 марта 2024

В магазины Екатеринбурга поступят тонны зараженных апельсинов из Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Мандарины. Курган , мандарины, апельсины
Найденный карантинный вредитель не представляет опасности для человека Фото:

В Екатеринбурге 14 марта сотрудники Уральского межрайонного управления Россельхознадзора и специалисты Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» нашли партию зараженных апельсинов из Турции общим весом 4,3 тонны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«На одной из баз Екатеринбурга в партии апельсинов происхождением Турция общим весом 4,3 тонны обнаружен карантинный вредитель — красная померанцевая щитовка», — сказано в сообщении. Зараженные фрукты не представляют серьезной опасности для человека, из-за чего специалисты разрешили их реализацию в Свердловской области.

В ведомстве отметили, что перед употреблением фрукты достаточно тщательно вымыть. Подобный случай произошел несколько дней назад. Тогда в уральской столице обнаружили партию киви, зараженную тутовой щитовкой. Фрукты также допустили к реализации.

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В Екатеринбурге 14 марта сотрудники Уральского межрайонного управления Россельхознадзора и специалисты Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» нашли партию зараженных апельсинов из Турции общим весом 4,3 тонны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «На одной из баз Екатеринбурга в партии апельсинов происхождением Турция общим весом 4,3 тонны обнаружен карантинный вредитель — красная померанцевая щитовка», — сказано в сообщении. Зараженные фрукты не представляют серьезной опасности для человека, из-за чего специалисты разрешили их реализацию в Свердловской области. В ведомстве отметили, что перед употреблением фрукты достаточно тщательно вымыть. Подобный случай произошел несколько дней назад. Тогда в уральской столице обнаружили партию киви, зараженную тутовой щитовкой. Фрукты также допустили к реализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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