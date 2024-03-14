Куйвашев раскрыл URA.RU свой план на день рождения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметит день рождения на работе. Об этом он рассказал URA.RU.
53-летие главы региона в этом году пришлось на второй день президентских выборов — 16 марта. «[Как буду отмечать?] На работе», — сказал Куйвашев. Перед этим он проголосовал на своем избирательном участке, в гимназии №104, и призвал свердловчан последовать его примеру.
Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате — с 15-го по 17 марта. В это же время в регионе проходит викторина «Опорный край», официально приуроченная к 90-летию региона. Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. В ее призовом фонде — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал».
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