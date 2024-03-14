В Перми на выборах президента закончились сертификаты в бассейн. Скриншот

В Перми на выборах президента закончились сертификаты в бассейн

15 марта 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Пермяки в возрасте до 35 лет могут получить смартфон или экскурсию по краю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На выборах президента в Перми продолжают заканчиваться подарки для молодежи. Участники голосования в возрасте до 35 лет чаще всего выбирают сертификаты в бассейн «Олимпия» и комплекс «Пермские термы». Эти призы стали недоступны для оформления. «Сертификаты в бассейн „Олимпия“ разобрали», — рассказала читательница Светлана корреспонденту URA.RU. Она прислала скриншот из личного кабинета с сайта акции, на котором видно, что осталось всего два сертификата. Уточняется, что пермяки еще могут получить билеты на матчи гандбольного клуба «Пермские медведи», баскетбольного клуба «Парма», хоккейного клуба «Молот», футбольных клубов «Звезда» и «Амкар», а также билеты в «Пермскую синематику». Общее количество доступных гарантированных подарков — 11,7 тысяч билетов. Также среди всех участников голосования до 35 лет разыграют 100 смартфонов и 500 экскурсионных туров по Пермскому краю, сказано на сайте акции. Ранее на пермских выборах закончились сертификаты в комплекс «Пермские термы». Билеты разобрали за 1,5 часа после открытия избирательных участков. Скриншот с сайта poznaipk.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборах президента в Перми продолжают заканчиваться подарки для молодежи. Участники голосования в возрасте до 35 лет чаще всего выбирают сертификаты в бассейн «Олимпия» и комплекс «Пермские термы». Эти призы стали недоступны для оформления. «Сертификаты в бассейн „Олимпия“ разобрали», — рассказала читательница Светлана корреспонденту URA.RU. Она прислала скриншот из личного кабинета с сайта акции, на котором видно, что осталось всего два сертификата. Уточняется, что пермяки еще могут получить билеты на матчи гандбольного клуба «Пермские медведи», баскетбольного клуба «Парма», хоккейного клуба «Молот», футбольных клубов «Звезда» и «Амкар», а также билеты в «Пермскую синематику». Общее количество доступных гарантированных подарков — 11,7 тысяч билетов. Также среди всех участников голосования до 35 лет разыграют 100 смартфонов и 500 экскурсионных туров по Пермскому краю, сказано на сайте акции. Ранее на пермских выборах закончились сертификаты в комплекс «Пермские термы». Билеты разобрали за 1,5 часа после открытия избирательных участков.