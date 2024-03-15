На многих участках выборы проходят в дружной и приподнятой обстановке
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Избирателей участка №2133 в Нижней Салде встречает дворецкий. Фотографиями поделилась в соцсети общественный наблюдатель Алина Витюнина.
«На нашем избирательном участке всех горожан встречает дворецкий. Дарит всем улыбки и поднимает настроение!» — написала девушка. Как видно на кадрах, мужчина облачен в белый фрак и цилиндр.
В пятницу, 15 марта, в Свердловской области, как и во всей России, стартовали выборы президента. Они продлятся до 17-го числа. Всю актуальную информацию о том, как проходит голосование в уральском регионе, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
Дворецкий встречает избирателей и поднимает им настроение
Обстановка на участке в Нижней Салде торжественная
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.