Избирателей Нижней Салды встречает на выборах дворецкий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы-2024. Екатеринбург, выборы 2024
На многих участках выборы проходят в дружной и приподнятой обстановке Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Избирателей участка №2133 в Нижней Салде встречает дворецкий. Фотографиями поделилась в соцсети общественный наблюдатель Алина Витюнина.

«На нашем избирательном участке всех горожан встречает дворецкий. Дарит всем улыбки и поднимает настроение!» — написала девушка. Как видно на кадрах, мужчина облачен в белый фрак и цилиндр.

В пятницу, 15 марта, в Свердловской области, как и во всей России, стартовали выборы президента. Они продлятся до 17-го числа. Всю актуальную информацию о том, как проходит голосование в уральском регионе, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

Дворецкий встречает избирателей и поднимает им настроение
Дворецкий встречает избирателей и поднимает им настроение
Фото:
Обстановка на участке в Нижней Салде торжественная
Обстановка на участке в Нижней Салде торжественная
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избирателей участка №2133 в Нижней Салде встречает дворецкий. Фотографиями поделилась в соцсети общественный наблюдатель Алина Витюнина. «На нашем избирательном участке всех горожан встречает дворецкий. Дарит всем улыбки и поднимает настроение!» — написала девушка. Как видно на кадрах, мужчина облачен в белый фрак и цилиндр. В пятницу, 15 марта, в Свердловской области, как и во всей России, стартовали выборы президента. Они продлятся до 17-го числа. Всю актуальную информацию о том, как проходит голосование в уральском регионе, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...