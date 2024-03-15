Избирателей Нижней Салды встречает на выборах дворецкий. Фото

15 марта 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

На многих участках выборы проходят в дружной и приподнятой обстановке Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Избирателей участка №2133 в Нижней Салде встречает дворецкий. Фотографиями поделилась в соцсети общественный наблюдатель Алина Витюнина. «На нашем избирательном участке всех горожан встречает дворецкий. Дарит всем улыбки и поднимает настроение!» — написала девушка. Как видно на кадрах, мужчина облачен в белый фрак и цилиндр. В пятницу, 15 марта, в Свердловской области, как и во всей России, стартовали выборы президента. Они продлятся до 17-го числа. Всю актуальную информацию о том, как проходит голосование в уральском регионе, читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Дворецкий встречает избирателей и поднимает им настроение Фото: страница Алины Витюниной во «Вконтакте», https://vk.com/wall266128522_8637 Обстановка на участке в Нижней Салде торжественная Фото: страница Алины Витюниной во «Вконтакте», https://vk.com/wall266128522_8637 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирателей участка №2133 в Нижней Салде встречает дворецкий. Фотографиями поделилась в соцсети общественный наблюдатель Алина Витюнина. «На нашем избирательном участке всех горожан встречает дворецкий. Дарит всем улыбки и поднимает настроение!» — написала девушка. Как видно на кадрах, мужчина облачен в белый фрак и цилиндр. В пятницу, 15 марта, в Свердловской области, как и во всей России, стартовали выборы президента. Они продлятся до 17-го числа. Всю актуальную информацию о том, как проходит голосование в уральском регионе, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.