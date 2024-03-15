Мэр Нижнего Тагила привел на выборы всю семью. Фото

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Пресс-конференция Владислава Пинаева. Екатеринбург, пинаев владислав
Владислав Пинаев проголосует 15 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев со всей семьей примет участие в выборах президента. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«В Год семьи и на выборы президента России идем всей семьей!» — пишет Пинаев. Выборы президента стартовали в России утром 15 марта и продлятся до 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU запустило онлайн-трансляцию.

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Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев со всей семьей примет участие в выборах президента. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В Год семьи и на выборы президента России идем всей семьей!» — пишет Пинаев. Выборы президента стартовали в России утром 15 марта и продлятся до 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU запустило онлайн-трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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