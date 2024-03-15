Мэр Нижнего Тагила привел на выборы всю семью. Фото

15 марта 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев проголосует 15 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев со всей семьей примет участие в выборах президента. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В Год семьи и на выборы президента России идем всей семьей!» — пишет Пинаев. Выборы президента стартовали в России утром 15 марта и продлятся до 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU запустило онлайн-трансляцию. Фото: telegram-канал «Владислав Пинаев», https://t.me/vladislav_pinaev/834 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев со всей семьей примет участие в выборах президента. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В Год семьи и на выборы президента России идем всей семьей!» — пишет Пинаев. Выборы президента стартовали в России утром 15 марта и продлятся до 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU запустило онлайн-трансляцию.