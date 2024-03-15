Владислав Пинаев проголосует 15 марта
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев со всей семьей примет участие в выборах президента. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В Год семьи и на выборы президента России идем всей семьей!» — пишет Пинаев. Выборы президента стартовали в России утром 15 марта и продлятся до 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU запустило онлайн-трансляцию.
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