В Минобороны рассказали о прорыве десанта на двух вертолетах в Белгородскую область

Ранее десант ВСУ высадился близи области на двух вертолетах Ми-8, рассказали в Минобороны РФФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Армия России и пограничные войска ФСБ не дали ВСУ прорваться в Белгородскую область. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Десант Украины использовал для операции несколько вертолетов.
«14 марта ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. На этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка», — заявили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что десант ВСУ использовал два вертолета Ми-8. Позиции противника были обнаружены после его передвижения в сторону села Козинка.
Армия России и пограничные войска ФСБ не дали ВСУ прорваться в Белгородскую область. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Десант Украины использовал для операции несколько вертолетов. «14 марта ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. На этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка», — заявили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что десант ВСУ использовал два вертолета Ми-8. Позиции противника были обнаружены после его передвижения в сторону села Козинка.