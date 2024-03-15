В Минобороны рассказали о прорыве десанта на двух вертолетах в Белгородскую область

Минобороны: ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
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Ранее десант ВСУ высадился близи области на двух вертолетах Ми-8, рассказали в Минобороны РФ Фото:

Армия России и пограничные войска ФСБ не дали ВСУ прорваться в Белгородскую область. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Десант Украины использовал для операции несколько вертолетов.

«14 марта ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. На этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка», — заявили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что десант ВСУ использовал два вертолета Ми-8. Позиции противника были обнаружены после его передвижения в сторону села Козинка.

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Армия России и пограничные войска ФСБ не дали ВСУ прорваться в Белгородскую область. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Десант Украины использовал для операции несколько вертолетов. «14 марта ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. На этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка», — заявили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что десант ВСУ использовал два вертолета Ми-8. Позиции противника были обнаружены после его передвижения в сторону села Козинка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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