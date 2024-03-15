В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ при прорыве в Белгородскую область

Минобороны РФ: потери ВСУ при прорыве в Белгород составили 1,5 тысячи человек
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ВС РФ ликвидировали 18 танков и личный состав ВСУ Фото:
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При прорыве в Белгородскую и Курскую области общие потери ВСУ составили 1,5 тысячи солдат. Также была уничтожена военная техника украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысячи боевиков, из которых около 500 — безвозвратные», — заявили в ведомстве. Кроме того, ликвидированы 23 бронированные машины и 18 танков.

Ранее в Минобороны раскрыли, что при прорыве украинской армии в регион диверсанты пытались закрепиться в одном из домов. Однако российские военные сорвали их операцию и уничтожили солдат на минном поле.

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При прорыве в Белгородскую и Курскую области общие потери ВСУ составили 1,5 тысячи солдат. Также была уничтожена военная техника украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России. «Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысячи боевиков, из которых около 500 — безвозвратные», — заявили в ведомстве. Кроме того, ликвидированы 23 бронированные машины и 18 танков. Ранее в Минобороны раскрыли, что при прорыве украинской армии в регион диверсанты пытались закрепиться в одном из домов. Однако российские военные сорвали их операцию и уничтожили солдат на минном поле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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