Курганское село поставило рекорд по явке на президентские выборы

Жители села Отряд-Алабуга Звериноголовского округа (Курганская область) показали рекордный процент явки на президентские выборы 2024. 66% жителей населенного пункта проголосовали за два часа в первый день выборов. Об этом сообщается в администрации Звериноголовского округа в социальной сети «ВКонтакте».
«На 10:00 свой выбор сделали 1030 человек — 18% избирателей муниципалитета. Выше всех явка в селе Отряд-Алабуга (66%). Чуть меньше процент проголосовавших в Зубаревке, там проголосовала треть населения (33%). В Комсомольском явка составила 27%, в Искре — 22%, в Круглом — 20%», — указано в посте администрации. В селе Отряд-Алабуга проживает около 100 человек.
Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения выборов президента Российской Федерации в Курганской области. Жителям региона нужно выбрать одного из четырех кандидатов: от ЛДПР Леонид Слуцкий, от КПРФ Николай Харитонов, от партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также Владимир Путин (самовыдвиженец).
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