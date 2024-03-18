18 марта 2024

Участок, где голосовали курганские VIP, массово поддержал Даванкова

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Выборы 2024. День второй. Курган , выборы 2024
Участок №855 располагается во Дворце детского (юношеского) творчества Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Кургане более 8% избирателей на участке №855 (ДД (Ю)Т), куда ходили голосовать высокопоставленные чиновники, поддержали на президентских выборах кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Этот показатель является одним из самых высоких для Даванкова в городе. Данная информация размещена на сайте ГАС «Выборы».

«УИК №855. Даванков Владислав Андреевич — 133 (избирателя), 8,09%», — указано на сайте. Самовыдвиженца Владимира Путина на этом участке поддержали 1306 человек (79,49% избирателей), кандидата от КПРФ Николая Харитонова 98 человек (5,96%), представителя ЛДПР Леонида Слуцкого — 5,69% избирателей. На этом участке, в том числе, голосовали губернатор Вадим Шумков, его первый заместитель Андрей Алексеев и председатель облдумы Дмитрий Фролов.

Больше всего голосов за Даванкова жители Кургана отдали на 848-м участке — 8,33% (110 человек). Еще на шести участках его поддержали более 8% избирателей. Всего в Кургане было 135 избирательных участков. Курган стал единственным муниципалитетом в регионе, где Даванков на выборах занял второе место. Он набрал более 4,5% голосов. В остальных муниципалитетах его позиции были ниже.

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В Кургане более 8% избирателей на участке №855 (ДД (Ю)Т), куда ходили голосовать высокопоставленные чиновники, поддержали на президентских выборах кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Этот показатель является одним из самых высоких для Даванкова в городе. Данная информация размещена на сайте ГАС «Выборы». «УИК №855. Даванков Владислав Андреевич — 133 (избирателя), 8,09%», — указано на сайте. Самовыдвиженца Владимира Путина на этом участке поддержали 1306 человек (79,49% избирателей), кандидата от КПРФ Николая Харитонова 98 человек (5,96%), представителя ЛДПР Леонида Слуцкого — 5,69% избирателей. На этом участке, в том числе, голосовали губернатор Вадим Шумков, его первый заместитель Андрей Алексеев и председатель облдумы Дмитрий Фролов. Больше всего голосов за Даванкова жители Кургана отдали на 848-м участке — 8,33% (110 человек). Еще на шести участках его поддержали более 8% избирателей. Всего в Кургане было 135 избирательных участков. Курган стал единственным муниципалитетом в регионе, где Даванков на выборах занял второе место. Он набрал более 4,5% голосов. В остальных муниципалитетах его позиции были ниже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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