Передел власти в курганских округах плохо отразился на явке

Какие выводы стоит сделать правительству, чтобы не провалить следующие выборы

18 марта 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Явка на выборах в Курганской области превысила 77% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области лидерами по явке стали Сафакулевский и Шатровский округа. В числе худших по количеству проголосовавших оказались Щучанский округ и Курган, где незадолго до выборов ушли в отставку главы. Собеседники URA.RU, связанные с политической сферой, объяснили, что успех местных властей на выборах зависел от авторитета их руководителей. При этом все муниципалитеты в регионе продемонстрировали высокую поддержку самовыдвиженца Владимира Путина. «Лидеры по явке: Сафакулевский МО (92,43%), Шатровский МО (89,38%), Альменевский МО (89,08%), Далматовский МО (88,30%), Варгашинский МО (87,85%)», — сообщили URA.RU в облизбиркоме. Аутсайдерами стали Шадринск (69,99%), Щучанский округ (71,08%); Восточная ТИК Кургана — (71,21%). При этом явка на Западной ТИК Кургана составила 75,87%. Лидером по явке в регионе стал Сафакулевский округ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане главы города нет с начала года. Выборы мэра должны были провести до президентских выборов, но пока эта процедура откладывается. В Щучанском округе отставка главы Геннадия Подкорытова состоялась в конце февраля. «Такое недоверие региональной власти к местной отразилось и на явке. Ситуацию с явкой немного помогли выправить сотрудники оборонных предприятий, которые есть в Кургане и Щучье (там располагает военная часть). Почти все рабочие таких организаций пришли на выборы», — рассказал URA.RU источник, связанный с властями. Политолог Сергей Ширяев подтвердил URA.RU, что во время избирательной кампании важен авторитет главы. В муниципалитетах, по его словам, самым действенным инструментом для власти были встречи с мэрами, руководителями предприятий, общественниками. По словам политолога, объяснение от человека, которого они знают, действует лучше, чем федеральные лозунги. «Показатели обычно зависят от авторитета руководителей муниципалитетов, но проблема в том, что много глав поменялось. Даже если руководству региона покажется, что где-то были недоработки, вряд ли они будут наказывать новеньких. Главной цель выборов было — отсутствие нарушений в избирательном процессе, чтобы не возникло сомнений в легитимности. А нарушений не было — все справились», — объяснил Ширяев. Больше всего процентов голосов Владимир Путин получил в Частоозерском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Другой собеседник, связанный с политической сферой, считает, что разбор полетов в муниципалитетах пройдет не сразу. «Лучших однозначно в течение нескольких месяцев поощрят. С отстающими сложнее. Есть территории с большой долей городского населения, у которых всегда процент меньше. Учитывая нынешний хороший результат, санкций скорее всего не будет, просто пройдет обсуждение», — также сообщил он. Собеседники URA.RU считают, что главным показателем была явка. По данным портала ГАС «Выборы», в Частоозерском округе за Путина проголосовали 88,52%, в Половинском — 88,2%. Меньше всего основного кандидата поддерживали в Мишкинском (83,11%) и Шумихинском (83,52%) муниципальных округах. В целом за Путина проголосовали 85,63% жителей региона. Жители Кургана предпочли кандидата «Новых людей» Владислава Даванкова остальным оппозиционерам. На Западной ТИК он получил 4,47% голосов, а на Восточной — 4,89%, заняв в городе второе место. «Дело в том, что Даванков более популярен у городского населения. Поэтому и такие цифры», — пояснил URA.RU политолог Александр Безделов. Представитель КПРФ Николай Харитонов стал вторым в 23 муниципалитетах региона. В Альменевском, Мишкинском, Сафакулевском и Притобльном округах за Харитонова проголосовали боле 7,5% избирателей, причем в последнем из них этот показатель стал самым высоким для региона — 7,95%. Именно в Притобольном почти половину окружной думы занимают депутаты от КПРФ. Статья по теме Что для Шумкова значит рекордная явка на выборы президента В Шадринске и Кетовском округе вторым стал кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 4,83% и 4,7% соответственно. При этом Шадринск стал единственным в регионе муниципалитетом, где Харитонов занял последнее место. Популярность Слуцкого в Кетовском округе, по словам источников URA.RU, вероятно связана с тем, что этот муниципалитет в облдуме представляет лидер областной ЛДПР Юрий Ярушин, а в Шадринске активно работают представители этой партии. Выборы в Курганской области проходили с 15 по 17 марта на 799 стационарных участках и пяти в местах временного пребывания граждан. Уже к 18 часам 17 марта в регионе был побит собственный рекорд по явке на президентских выборах за 28 лет. Предыдущий был зафиксирован на выборах 2000 года — 71,08%. Больше было только в 1991 году — 81,7%. Всего в 2024 году на участки в области пришли 77,23% избирателей, что составляет 490 157 человек. В каждом округе Владимира Путина поддержали не менее 83% избирателей Фото: telegram-канал Избирательной комиссии Курганской области, https://t.me/iksrf45/4511 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области лидерами по явке стали Сафакулевский и Шатровский округа. В числе худших по количеству проголосовавших оказались Щучанский округ и Курган, где незадолго до выборов ушли в отставку главы. Собеседники URA.RU, связанные с политической сферой, объяснили, что успех местных властей на выборах зависел от авторитета их руководителей. При этом все муниципалитеты в регионе продемонстрировали высокую поддержку самовыдвиженца Владимира Путина. «Лидеры по явке: Сафакулевский МО (92,43%), Шатровский МО (89,38%), Альменевский МО (89,08%), Далматовский МО (88,30%), Варгашинский МО (87,85%)», — сообщили URA.RU в облизбиркоме. Аутсайдерами стали Шадринск (69,99%), Щучанский округ (71,08%); Восточная ТИК Кургана — (71,21%). При этом явка на Западной ТИК Кургана составила 75,87%. В Кургане главы города нет с начала года. Выборы мэра должны были провести до президентских выборов, но пока эта процедура откладывается. В Щучанском округе отставка главы Геннадия Подкорытова состоялась в конце февраля. «Такое недоверие региональной власти к местной отразилось и на явке. Ситуацию с явкой немного помогли выправить сотрудники оборонных предприятий, которые есть в Кургане и Щучье (там располагает военная часть). Почти все рабочие таких организаций пришли на выборы», — рассказал URA.RU источник, связанный с властями. Политолог Сергей Ширяев подтвердил URA.RU, что во время избирательной кампании важен авторитет главы. В муниципалитетах, по его словам, самым действенным инструментом для власти были встречи с мэрами, руководителями предприятий, общественниками. По словам политолога, объяснение от человека, которого они знают, действует лучше, чем федеральные лозунги. «Показатели обычно зависят от авторитета руководителей муниципалитетов, но проблема в том, что много глав поменялось. Даже если руководству региона покажется, что где-то были недоработки, вряд ли они будут наказывать новеньких. Главной цель выборов было — отсутствие нарушений в избирательном процессе, чтобы не возникло сомнений в легитимности. А нарушений не было — все справились», — объяснил Ширяев. Другой собеседник, связанный с политической сферой, считает, что разбор полетов в муниципалитетах пройдет не сразу. «Лучших однозначно в течение нескольких месяцев поощрят. С отстающими сложнее. Есть территории с большой долей городского населения, у которых всегда процент меньше. Учитывая нынешний хороший результат, санкций скорее всего не будет, просто пройдет обсуждение», — также сообщил он. Собеседники URA.RU считают, что главным показателем была явка. По данным портала ГАС «Выборы», в Частоозерском округе за Путина проголосовали 88,52%, в Половинском — 88,2%. Меньше всего основного кандидата поддерживали в Мишкинском (83,11%) и Шумихинском (83,52%) муниципальных округах. В целом за Путина проголосовали 85,63% жителей региона. Жители Кургана предпочли кандидата «Новых людей» Владислава Даванкова остальным оппозиционерам. На Западной ТИК он получил 4,47% голосов, а на Восточной — 4,89%, заняв в городе второе место. «Дело в том, что Даванков более популярен у городского населения. Поэтому и такие цифры», — пояснил URA.RU политолог Александр Безделов. Представитель КПРФ Николай Харитонов стал вторым в 23 муниципалитетах региона. В Альменевском, Мишкинском, Сафакулевском и Притобльном округах за Харитонова проголосовали боле 7,5% избирателей, причем в последнем из них этот показатель стал самым высоким для региона — 7,95%. Именно в Притобольном почти половину окружной думы занимают депутаты от КПРФ. В Шадринске и Кетовском округе вторым стал кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 4,83% и 4,7% соответственно. При этом Шадринск стал единственным в регионе муниципалитетом, где Харитонов занял последнее место. Популярность Слуцкого в Кетовском округе, по словам источников URA.RU, вероятно связана с тем, что этот муниципалитет в облдуме представляет лидер областной ЛДПР Юрий Ярушин, а в Шадринске активно работают представители этой партии. Выборы в Курганской области проходили с 15 по 17 марта на 799 стационарных участках и пяти в местах временного пребывания граждан. Уже к 18 часам 17 марта в регионе был побит собственный рекорд по явке на президентских выборах за 28 лет. Предыдущий был зафиксирован на выборах 2000 года — 71,08%. Больше было только в 1991 году — 81,7%. Всего в 2024 году на участки в области пришли 77,23% избирателей, что составляет 490 157 человек.