Общество В ХМАО рассекретили Чебурашку, замеченного на выборах президента РФ. Фото 15 марта 2024 в 13:34 Размер текста - 17 + Чебурашка стал маскотом выборов в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Чебурашку, замеченного на избирательном участке в ХМАО, рассекретили. В костюме сказочного персонажа пряталась студентка из Югорска. Об этом URA.RU рассказала заместитель начальника управления внутренней политики и массовых коммуникаций города Кира Манахова. «Это креативные ребята, наши студенты. Девушку идентифицировали по паспорту, и она проголосовала. Но для этого ей пришлось снять часть костюма», — сообщищиоа Манахова. Чтобы пройти идентификацию и получить бюллетень, студентке пришлось снять плюшевую голову и предъявить сотрудникам УИК паспорт. После голосования Чебурашка стал волонтером и раздавал жителям апельсины, которые принес с собой в авоське. Ранее URA.RU писало о появлении Чебурашки на избирательном участке в Югорске. Аниматор в ростовой кукле пришел отдать свой голос на выборах президента РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Чебурашку, замеченного на избирательном участке в ХМАО, рассекретили. В костюме сказочного персонажа пряталась студентка из Югорска. Об этом URA.RU рассказала заместитель начальника управления внутренней политики и массовых коммуникаций города Кира Манахова. «Это креативные ребята, наши студенты. Девушку идентифицировали по паспорту, и она проголосовала. Но для этого ей пришлось снять часть костюма», — сообщищиоа Манахова. Чтобы пройти идентификацию и получить бюллетень, студентке пришлось снять плюшевую голову и предъявить сотрудникам УИК паспорт. После голосования Чебурашка стал волонтером и раздавал жителям апельсины, которые принес с собой в авоське. Ранее URA.RU писало о появлении Чебурашки на избирательном участке в Югорске. Аниматор в ростовой кукле пришел отдать свой голос на выборах президента РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям