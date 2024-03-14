Чебурашку, замеченного на избирательном участке в ХМАО, рассекретили. В костюме сказочного персонажа пряталась студентка из Югорска. Об этом URA.RU рассказала заместитель начальника управления внутренней политики и массовых коммуникаций города Кира Манахова.
«Это креативные ребята, наши студенты. Девушку идентифицировали по паспорту, и она проголосовала. Но для этого ей пришлось снять часть костюма», — сообщищиоа Манахова.
Чтобы пройти идентификацию и получить бюллетень, студентке пришлось снять плюшевую голову и предъявить сотрудникам УИК паспорт. После голосования Чебурашка стал волонтером и раздавал жителям апельсины, которые принес с собой в авоське.
Ранее URA.RU писало о появлении Чебурашки на избирательном участке в Югорске. Аниматор в ростовой кукле пришел отдать свой голос на выборах президента РФ.
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