14 марта 2024

В ХМАО рассекретили Чебурашку, замеченного на выборах президента РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный книжный фестиваль Красная строка. Екатеринбург , чебурашка, путин на обложке
Чебурашка стал маскотом выборов в ХМАО Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Чебурашку, замеченного на избирательном участке в ХМАО, рассекретили. В костюме сказочного персонажа пряталась студентка из Югорска. Об этом URA.RU рассказала заместитель начальника управления внутренней политики и массовых коммуникаций города Кира Манахова.

«Это креативные ребята, наши студенты. Девушку идентифицировали по паспорту, и она проголосовала. Но для этого ей пришлось снять часть костюма», — сообщищиоа Манахова.

Чтобы пройти идентификацию и получить бюллетень, студентке пришлось снять плюшевую голову и предъявить сотрудникам УИК паспорт. После голосования Чебурашка стал волонтером и раздавал жителям апельсины, которые принес с собой в авоське.

Ранее URA.RU писало о появлении Чебурашки на избирательном участке в Югорске. Аниматор в ростовой кукле пришел отдать свой голос на выборах президента РФ.

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Чебурашку, замеченного на избирательном участке в ХМАО, рассекретили. В костюме сказочного персонажа пряталась студентка из Югорска. Об этом URA.RU рассказала заместитель начальника управления внутренней политики и массовых коммуникаций города Кира Манахова. «Это креативные ребята, наши студенты. Девушку идентифицировали по паспорту, и она проголосовала. Но для этого ей пришлось снять часть костюма», — сообщищиоа Манахова. Чтобы пройти идентификацию и получить бюллетень, студентке пришлось снять плюшевую голову и предъявить сотрудникам УИК паспорт. После голосования Чебурашка стал волонтером и раздавал жителям апельсины, которые принес с собой в авоське. Ранее URA.RU писало о появлении Чебурашки на избирательном участке в Югорске. Аниматор в ростовой кукле пришел отдать свой голос на выборах президента РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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