«Цифровой» замгубернатора Ионин дал свердловчанам лайфхак на выборах

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, курирующий в правительстве, в частности, цифровой блок, подтвердил, что из-за высокой активности населения оперативно проголосовать через «Госуслуги» в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ) затруднительно. И поделился в своих соцсетях лайфхаком.
«Проголосовал утром на работе. Через ДЭГ. На себе ощутил, что высокая нагрузка на „Госуслуги“ может не позволить оперативно волеизъявиться. Поэтому делюсь лайфхаком — можно отдать свой голос через официальный сайт ДЭГ. У меня заняло меньше минуты», — написал Ионин в telegram-канале «Цифровой замгубернатора».
В Свердловской области заявки на дистанционное электронное голосование подали больше 300 тысяч человек. Регион находится в числе лидеров по этому показателю.
Президентские выборы проходят 15—17 марта, URA.RU следит за ними в режиме онлайн. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей.
Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, курирующий в правительстве, в частности, цифровой блок, подтвердил, что из-за высокой активности населения оперативно проголосовать через «Госуслуги» в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ) затруднительно. И поделился в своих соцсетях лайфхаком. «Проголосовал утром на работе. Через ДЭГ. На себе ощутил, что высокая нагрузка на „Госуслуги“ может не позволить оперативно волеизъявиться. Поэтому делюсь лайфхаком — можно отдать свой голос через официальный сайт ДЭГ. У меня заняло меньше минуты», — написал Ионин в telegram-канале «Цифровой замгубернатора». В Свердловской области заявки на дистанционное электронное голосование подали больше 300 тысяч человек. Регион находится в числе лидеров по этому показателю. Президентские выборы проходят 15—17 марта, URA.RU следит за ними в режиме онлайн. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей.