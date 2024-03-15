«Цифровой» замгубернатора Ионин дал свердловчанам лайфхак на выборах

15 марта 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Избиратели, голосующие дистанционно, могут это сделать через официальный сайт ДЭГ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, курирующий в правительстве, в частности, цифровой блок, подтвердил, что из-за высокой активности населения оперативно проголосовать через «Госуслуги» в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ) затруднительно. И поделился в своих соцсетях лайфхаком. «Проголосовал утром на работе. Через ДЭГ. На себе ощутил, что высокая нагрузка на „Госуслуги“ может не позволить оперативно волеизъявиться. Поэтому делюсь лайфхаком — можно отдать свой голос через официальный сайт ДЭГ . У меня заняло меньше минуты», — написал Ионин в telegram-канале «Цифровой замгубернатора». В Свердловской области заявки на дистанционное электронное голосование подали больше 300 тысяч человек. Регион находится в числе лидеров по этому показателю. Президентские выборы проходят 15—17 марта, URA.RU следит за ними в режиме онлайн. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, курирующий в правительстве, в частности, цифровой блок, подтвердил, что из-за высокой активности населения оперативно проголосовать через «Госуслуги» в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ) затруднительно. И поделился в своих соцсетях лайфхаком. «Проголосовал утром на работе. Через ДЭГ. На себе ощутил, что высокая нагрузка на „Госуслуги“ может не позволить оперативно волеизъявиться. Поэтому делюсь лайфхаком — можно отдать свой голос через официальный сайт ДЭГ. У меня заняло меньше минуты», — написал Ионин в telegram-канале «Цифровой замгубернатора». В Свердловской области заявки на дистанционное электронное голосование подали больше 300 тысяч человек. Регион находится в числе лидеров по этому показателю. Президентские выборы проходят 15—17 марта, URA.RU следит за ними в режиме онлайн. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей.