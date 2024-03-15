«Цифровой» замгубернатора Ионин дал свердловчанам лайфхак на выборах

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Выборы-2024. Екатеринбург, избирательный участок, выборы 2024
Избиратели, голосующие дистанционно, могут это сделать через официальный сайт ДЭГ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, курирующий в правительстве, в частности, цифровой блок, подтвердил, что из-за высокой активности населения оперативно проголосовать через «Госуслуги» в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ) затруднительно. И поделился в своих соцсетях лайфхаком.

«Проголосовал утром на работе. Через ДЭГ. На себе ощутил, что высокая нагрузка на „Госуслуги“ может не позволить оперативно волеизъявиться. Поэтому делюсь лайфхаком — можно отдать свой голос через официальный сайт ДЭГ. У меня заняло меньше минуты», — написал Ионин в telegram-канале «Цифровой замгубернатора».

В Свердловской области заявки на дистанционное электронное голосование подали больше 300 тысяч человек. Регион находится в числе лидеров по этому показателю.

Президентские выборы проходят 15—17 марта, URA.RU следит за ними в режиме онлайн. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей.

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Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, курирующий в правительстве, в частности, цифровой блок, подтвердил, что из-за высокой активности населения оперативно проголосовать через «Госуслуги» в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ) затруднительно. И поделился в своих соцсетях лайфхаком. «Проголосовал утром на работе. Через ДЭГ. На себе ощутил, что высокая нагрузка на „Госуслуги“ может не позволить оперативно волеизъявиться. Поэтому делюсь лайфхаком — можно отдать свой голос через официальный сайт ДЭГ. У меня заняло меньше минуты», — написал Ионин в telegram-канале «Цифровой замгубернатора». В Свердловской области заявки на дистанционное электронное голосование подали больше 300 тысяч человек. Регион находится в числе лидеров по этому показателю. Президентские выборы проходят 15—17 марта, URA.RU следит за ними в режиме онлайн. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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