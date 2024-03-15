В ХМАО запустят новые авиарейсы в Азербайджан и Узбекистан

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В апреле из Нижневартовска запустят прямые рейсы в Баку Фото:

Весной в ХМАО запустят прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Авиакомпания начнет «ИрАэро» выполнять полеты с 8 апреля.

«В расписании аэропорта Нижневартовска вскоре появятся новые международные рейсы в Азербайджан и Узбекистан. Выполнять полеты в столицу Азербайджана с 8 апреля будет авиакомпания „ИрАэро“, это новое направление для аэропорта. Самолеты будут отправляться по понедельникам», — сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска.

Билет на рейс будет стоить порядка 20 тысяч рублей. Прежде в Баку можно было улететь только из Сургута на самолетах Utair.

Ранее URA.RU писало, что в апреле авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска в Махачкалу (Дагестан). Самолеты будут летать по этому маршруту два раза в неделю.

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Весной в ХМАО запустят прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Авиакомпания начнет «ИрАэро» выполнять полеты с 8 апреля. «В расписании аэропорта Нижневартовска вскоре появятся новые международные рейсы в Азербайджан и Узбекистан. Выполнять полеты в столицу Азербайджана с 8 апреля будет авиакомпания „ИрАэро“, это новое направление для аэропорта. Самолеты будут отправляться по понедельникам», — сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска. Билет на рейс будет стоить порядка 20 тысяч рублей. Прежде в Баку можно было улететь только из Сургута на самолетах Utair. Ранее URA.RU писало, что в апреле авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска в Махачкалу (Дагестан). Самолеты будут летать по этому маршруту два раза в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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