В ХМАО запустят новые авиарейсы в Азербайджан и Узбекистан

15 марта 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

В апреле из Нижневартовска запустят прямые рейсы в Баку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Весной в ХМАО запустят прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Авиакомпания начнет «ИрАэро» выполнять полеты с 8 апреля. «В расписании аэропорта Нижневартовска вскоре появятся новые международные рейсы в Азербайджан и Узбекистан. Выполнять полеты в столицу Азербайджана с 8 апреля будет авиакомпания „ИрАэро“, это новое направление для аэропорта. Самолеты будут отправляться по понедельникам», — сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска. Билет на рейс будет стоить порядка 20 тысяч рублей. Прежде в Баку можно было улететь только из Сургута на самолетах Utair. Ранее URA.RU писало, что в апреле авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска в Махачкалу (Дагестан). Самолеты будут летать по этому маршруту два раза в неделю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весной в ХМАО запустят прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Авиакомпания начнет «ИрАэро» выполнять полеты с 8 апреля. «В расписании аэропорта Нижневартовска вскоре появятся новые международные рейсы в Азербайджан и Узбекистан. Выполнять полеты в столицу Азербайджана с 8 апреля будет авиакомпания „ИрАэро“, это новое направление для аэропорта. Самолеты будут отправляться по понедельникам», — сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска. Билет на рейс будет стоить порядка 20 тысяч рублей. Прежде в Баку можно было улететь только из Сургута на самолетах Utair. Ранее URA.RU писало, что в апреле авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска в Махачкалу (Дагестан). Самолеты будут летать по этому маршруту два раза в неделю.