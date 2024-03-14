Телефонные мошенники придумали новый способ обмана тюменцев

Во время разговоров с жителями Тюменской области телефонные мошенники просят включить видеосвязь. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, полученные данные злоумышленники затем используют для входа в мобильные приложения банков по биометрии.
«Мне позвонили и представились сотрудниками одного крупного банка. При этом никаких данных банковских карт не требовали. В какой-то момент собеседник попросил меня включить видеосвязь. Я ответил ему отказом. Потом, когда я сказал, что понял, что он не сотрудник банка, мы несколько минут поговорили „по душам“. И он сказал мне, что ролики, записанные по видеосвязи, они используют для входа в приложения банков по биометрии», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писал о том, что всего за неделю жители Тюменской области перечислили телефонным мошенникам более 30 миллионов рублей. Жертвами злоумышленников стали 104 человека.
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