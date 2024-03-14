Телефонные мошенники придумали новый способ обмана тюменцев

Телефонные мошенники научились обманывать жителей Тюмени с помощью видеосвязи

15 марта 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Во время телефонных разговоров незнакомцы просят жителей Тюменской области включить видеосвязь Фото: Стас Этвеш © URA.RU Во время разговоров с жителями Тюменской области телефонные мошенники просят включить видеосвязь. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, полученные данные злоумышленники затем используют для входа в мобильные приложения банков по биометрии. «Мне позвонили и представились сотрудниками одного крупного банка. При этом никаких данных банковских карт не требовали. В какой-то момент собеседник попросил меня включить видеосвязь. Я ответил ему отказом. Потом, когда я сказал, что понял, что он не сотрудник банка, мы несколько минут поговорили „по душам“. И он сказал мне, что ролики, записанные по видеосвязи, они используют для входа в приложения банков по биометрии», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писал о том, что всего за неделю жители Тюменской области перечислили телефонным мошенникам более 30 миллионов рублей. Жертвами злоумышленников стали 104 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время разговоров с жителями Тюменской области телефонные мошенники просят включить видеосвязь. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, полученные данные злоумышленники затем используют для входа в мобильные приложения банков по биометрии. «Мне позвонили и представились сотрудниками одного крупного банка. При этом никаких данных банковских карт не требовали. В какой-то момент собеседник попросил меня включить видеосвязь. Я ответил ему отказом. Потом, когда я сказал, что понял, что он не сотрудник банка, мы несколько минут поговорили „по душам“. И он сказал мне, что ролики, записанные по видеосвязи, они используют для входа в приложения банков по биометрии», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писал о том, что всего за неделю жители Тюменской области перечислили телефонным мошенникам более 30 миллионов рублей. Жертвами злоумышленников стали 104 человека.