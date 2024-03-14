В ЯНАО матерям детей-инвалидов выплатили более миллиона рублей

В Ноябрьске прокуратура помогла матерям детей-инвалидов получить компенсацию

15 марта 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске мамы детей с ОВЗ получили компенсационные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) прокуратура помогла матерям детей-инвалидов получить компенсационные выплаты, которые им не предоставили после прекращения трудовой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что женщинами прекращены трудовые отношения с работодателем в связи с необходимостью осуществления ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья. При этом в корректировке сведений ИЛС жительницам города отказано. Кроме того, женщинами не реализовано право на получение ежемесячной компенсационной выплаты», — говорится в сообщении. Городским прокурором был направлен иск в суд, где подтвердились нарушения прав матерей. На данный момент горожанкам выплатили денежную компенсацию в размере более 740 тысяч рублей и 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о наказании строительной компании в Лабытнанги (ЯНАО) за незаконное удерживание денег с работников. Организация задержала денежные средства с подчиненного за спецодежду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) прокуратура помогла матерям детей-инвалидов получить компенсационные выплаты, которые им не предоставили после прекращения трудовой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что женщинами прекращены трудовые отношения с работодателем в связи с необходимостью осуществления ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья. При этом в корректировке сведений ИЛС жительницам города отказано. Кроме того, женщинами не реализовано право на получение ежемесячной компенсационной выплаты», — говорится в сообщении. Городским прокурором был направлен иск в суд, где подтвердились нарушения прав матерей. На данный момент горожанкам выплатили денежную компенсацию в размере более 740 тысяч рублей и 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о наказании строительной компании в Лабытнанги (ЯНАО) за незаконное удерживание денег с работников. Организация задержала денежные средства с подчиненного за спецодежду.