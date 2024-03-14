«Аэрофлот» не пустил на борт солистку пермской группы DS CREW

15 марта 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

«Аэрофлот» из-за овербукинга едва не сорвал гастроли DS CREW Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ведущая солистка пермской танцевальной команды DS CREW Ксения Фрайман не смогла вылететь на гастроли в Барнаул. Ее не пустили на борт, несмотря на наличие билета, рассказали участники группы. Девушку поставили перед фактом, что в самолете «Аэрофлота» нет мест. «Ведущая солистка DS CREW Ксения Фрайман не смогла вылететь из Перми в гастрольный тур, так как ей не хватило места на борту, несмотря на купленный билет и своевременное прибытие на регистрацию. Без участия Ксении наш Первый сольный концерт невозможен», — говорится на странице DS CREW в соцсети «ВКонтакте». В telegram-канале уточняется, что это был рейс «Аэрофлота». Из-за ЧП группе пришлось перенести выступление на более позднее время. Фрайман сейчас добирается до Барнаула самолетом до Новосибирска с пересадкой в Москве, а потом на автомобиле. В telegram-канале подписчики рассказали, что также сталкивались с овербукингом — когда компании продают больше билетов, чем мест в салоне. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Тюмени, которой не хватило места на борту, выиграла суды с авиакомпанией «Ютэйр». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ведущая солистка пермской танцевальной команды DS CREW Ксения Фрайман не смогла вылететь на гастроли в Барнаул. Ее не пустили на борт, несмотря на наличие билета, рассказали участники группы. Девушку поставили перед фактом, что в самолете «Аэрофлота» нет мест. «Ведущая солистка DS CREW Ксения Фрайман не смогла вылететь из Перми в гастрольный тур, так как ей не хватило места на борту, несмотря на купленный билет и своевременное прибытие на регистрацию. Без участия Ксении наш Первый сольный концерт невозможен», — говорится на странице DS CREW в соцсети «ВКонтакте». В telegram-канале уточняется, что это был рейс «Аэрофлота». Из-за ЧП группе пришлось перенести выступление на более позднее время. Фрайман сейчас добирается до Барнаула самолетом до Новосибирска с пересадкой в Москве, а потом на автомобиле. В telegram-канале подписчики рассказали, что также сталкивались с овербукингом — когда компании продают больше билетов, чем мест в салоне. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Тюмени, которой не хватило места на борту, выиграла суды с авиакомпанией «Ютэйр».