14 марта 2024

«Аэрофлот» не пустил на борт солистку пермской группы DS CREW

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный концерт. Эспланада. 300 лет Пермь, DS Crew
«Аэрофлот» из-за овербукинга едва не сорвал гастроли DS CREW Фото:

Ведущая солистка пермской танцевальной команды DS CREW Ксения Фрайман не смогла вылететь на гастроли в Барнаул. Ее не пустили на борт, несмотря на наличие билета, рассказали участники группы. Девушку поставили перед фактом, что в самолете «Аэрофлота» нет мест.

«Ведущая солистка DS CREW Ксения Фрайман не смогла вылететь из Перми в гастрольный тур, так как ей не хватило места на борту, несмотря на купленный билет и своевременное прибытие на регистрацию. Без участия Ксении наш Первый сольный концерт невозможен», — говорится на странице DS CREW в соцсети «ВКонтакте». В telegram-канале уточняется, что это был рейс «Аэрофлота».

Из-за ЧП группе пришлось перенести выступление на более позднее время. Фрайман сейчас добирается до Барнаула самолетом до Новосибирска с пересадкой в Москве, а потом на автомобиле. В telegram-канале подписчики рассказали, что также сталкивались с овербукингом — когда компании продают больше билетов, чем мест в салоне. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Тюмени, которой не хватило места на борту, выиграла суды с авиакомпанией «Ютэйр».

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Ведущая солистка пермской танцевальной команды DS CREW Ксения Фрайман не смогла вылететь на гастроли в Барнаул. Ее не пустили на борт, несмотря на наличие билета, рассказали участники группы. Девушку поставили перед фактом, что в самолете «Аэрофлота» нет мест. «Ведущая солистка DS CREW Ксения Фрайман не смогла вылететь из Перми в гастрольный тур, так как ей не хватило места на борту, несмотря на купленный билет и своевременное прибытие на регистрацию. Без участия Ксении наш Первый сольный концерт невозможен», — говорится на странице DS CREW в соцсети «ВКонтакте». В telegram-канале уточняется, что это был рейс «Аэрофлота». Из-за ЧП группе пришлось перенести выступление на более позднее время. Фрайман сейчас добирается до Барнаула самолетом до Новосибирска с пересадкой в Москве, а потом на автомобиле. В telegram-канале подписчики рассказали, что также сталкивались с овербукингом — когда компании продают больше билетов, чем мест в салоне. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Тюмени, которой не хватило места на борту, выиграла суды с авиакомпанией «Ютэйр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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