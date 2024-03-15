На Украине лгут, что Россия нарушает права жителей новых регионов на выборах

Информация о нарушении прав жителей новых регионов на выборах является слухом

15 марта 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Силовики на выборах в новых регионов обеспечивают безопасность жителей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В telegram-каналах распространилась информация, что жители новых регионов вынуждены голосовать на выборах президента России в присутствии военных, и это якобы нарушает их права. Однако это сообщение является фейком. Это удалось выяснить URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. В проукраинских telegram-каналах стало популярным сообщение о том, что жителям новых регионов приходится голосовать в присутствии силовиков. Об этом заявил советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркивает, что присутствие представителей силовых структур якобы нарушает права жителей: «А так проходили выборы избирательными отрядами. Свободное воеизъявление <…> не обходится без <…> присутствия военного. Вдруг вы решите, что здесь можно подумать о правах?». Однако это заявление является фейком. Силовики присутствуют на выборах в разных регионах, чтобы обеспечить безопасность голосующих. Например, в ХМАО на избирательных участках будут дежурить полицейские. В новых регионах представители силовых структур также призваны обеспечить безопасность жителей. Об этом заявил председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий: «Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность жизни и здоровья как членов участковых избирательных комиссий, так и избирателей в условиях постоянного риска и угроз с украинской стороны». Его заявление было опубликовано в telegram-канале избирательной комиссии ДНР. В Российской Федерации сейчас проходят выборы президента страны. Жители могут проголосовать с 15 по 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В telegram-каналах распространилась информация, что жители новых регионов вынуждены голосовать на выборах президента России в присутствии военных, и это якобы нарушает их права. Однако это сообщение является фейком. Это удалось выяснить URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. В проукраинских telegram-каналах стало популярным сообщение о том, что жителям новых регионов приходится голосовать в присутствии силовиков. Об этом заявил советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркивает, что присутствие представителей силовых структур якобы нарушает права жителей: «А так проходили выборы избирательными отрядами. Свободное воеизъявление <…> не обходится без <…> присутствия военного. Вдруг вы решите, что здесь можно подумать о правах?». Однако это заявление является фейком. Силовики присутствуют на выборах в разных регионах, чтобы обеспечить безопасность голосующих. Например, в ХМАО на избирательных участках будут дежурить полицейские. В новых регионах представители силовых структур также призваны обеспечить безопасность жителей. Об этом заявил председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий: «Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность жизни и здоровья как членов участковых избирательных комиссий, так и избирателей в условиях постоянного риска и угроз с украинской стороны». Его заявление было опубликовано в telegram-канале избирательной комиссии ДНР. В Российской Федерации сейчас проходят выборы президента страны. Жители могут проголосовать с 15 по 17 марта.