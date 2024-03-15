В мире Украина Украина сообщила о возвращении сотни тел погибших солдат 15 марта 2024 в 15:40 Размер текста - 17 + Украина вернула сто тел погибших солдат Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине передали 100 тел солдат, погибших в ходе боевых действий. Об этом сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными. «Украина вернула 100 тел погибших военных», — сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными в соцсетях. Отмечается, что соответствующее мероприятие было организовано при взаимодействии с различными украинскими экстренными службами. Также в возвращении тел посодействовал Международный комитет Красного креста. При этом в Минобороны РФ пока никак не прокомментировали информацию. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. В последний раз Киев сообщал о возвращении тел солдат в конце января этого года. Тогда на Украине говорили о возвращении 77 тел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украине передали 100 тел солдат, погибших в ходе боевых действий. Об этом сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными. «Украина вернула 100 тел погибших военных», — сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными в соцсетях. Отмечается, что соответствующее мероприятие было организовано при взаимодействии с различными украинскими экстренными службами. Также в возвращении тел посодействовал Международный комитет Красного креста. При этом в Минобороны РФ пока никак не прокомментировали информацию. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. В последний раз Киев сообщал о возвращении тел солдат в конце января этого года. Тогда на Украине говорили о возвращении 77 тел. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям