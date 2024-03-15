Украина сообщила о возвращении сотни тел погибших солдат

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Украина вернула сто тел погибших солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине передали 100 тел солдат, погибших в ходе боевых действий. Об этом сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Украина вернула 100 тел погибших военных», — сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными в соцсетях. Отмечается, что соответствующее мероприятие было организовано при взаимодействии с различными украинскими экстренными службами. Также в возвращении тел посодействовал Международный комитет Красного креста. При этом в Минобороны РФ пока никак не прокомментировали информацию.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

В последний раз Киев сообщал о возвращении тел солдат в конце января этого года. Тогда на Украине говорили о возвращении 77 тел.

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Украине передали 100 тел солдат, погибших в ходе боевых действий. Об этом сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными. «Украина вернула 100 тел погибших военных», — сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными в соцсетях. Отмечается, что соответствующее мероприятие было организовано при взаимодействии с различными украинскими экстренными службами. Также в возвращении тел посодействовал Международный комитет Красного креста. При этом в Минобороны РФ пока никак не прокомментировали информацию. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. В последний раз Киев сообщал о возвращении тел солдат в конце января этого года. Тогда на Украине говорили о возвращении 77 тел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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