Украина сообщила о возвращении сотни тел погибших солдат

Украине передали 100 тел солдат, погибших в ходе боевых действий. Об этом сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными.
«Украина вернула 100 тел погибших военных», — сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными в соцсетях. Отмечается, что соответствующее мероприятие было организовано при взаимодействии с различными украинскими экстренными службами. Также в возвращении тел посодействовал Международный комитет Красного креста. При этом в Минобороны РФ пока никак не прокомментировали информацию.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
В последний раз Киев сообщал о возвращении тел солдат в конце января этого года. Тогда на Украине говорили о возвращении 77 тел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.