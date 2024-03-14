Назван город ЯНАО с самым дорогим детским питанием в продаже

Салехард лидирует в списке городов по стоимости питания для младенцев

15 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Самые дорогие мясные консервы для детского питания продаются в Салехарде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По стоимости молочных смесей и консервированного пюре в розничной продаже на Ямале заметно лидирует Салехард. Сухая молочная смесь в столице округа обойдется почти в две тысячи рублей за один килограмм, тогда как в других городах ЯНАО ее можно приобрести в среднем за 1,5 тысячи рублей, следует из данных статистического ведомства. Как следует из еженедельного мониторинга Тюменьстата, средняя стоимость одного килограмма сухой молочной смеси на Ямале составляет 1576 рублей. В Салехарде ценник на данный товар значительно выше — 1980 рублей, в Надыме — 1136 рублей, в Новом Уренгое — 1244 рублей, в Ноябрьске — 1660 рублей. Самые дорогие мясные консервы для детского питания тоже продаются в Салехарде: при подсчете в килограммах их стоимость составляет 1450 рублей. Самые дешевое мясное пюре можно приобрести в Ноябрьске — за 1136 рублей за килограмм. Цены на овощные консервы для детей в розничной сети колеблются от 630 рублей в Новом Уренгое до 794 рублей в Салехарде. И, наоборот, самая низкая стоимость детских фруктово-ягодных пюре в консервах отмечена статистиками в Салехарде — по 641 рублей. Самый дорогой товар данной категории продается в Ноябрьске — за 717 рублей в том же весе. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за две недели выросли цены на говядину, сосиски и вареную колбасу. В частности, говядина подорожала на 19 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По стоимости молочных смесей и консервированного пюре в розничной продаже на Ямале заметно лидирует Салехард. Сухая молочная смесь в столице округа обойдется почти в две тысячи рублей за один килограмм, тогда как в других городах ЯНАО ее можно приобрести в среднем за 1,5 тысячи рублей, следует из данных статистического ведомства. Как следует из еженедельного мониторинга Тюменьстата, средняя стоимость одного килограмма сухой молочной смеси на Ямале составляет 1576 рублей. В Салехарде ценник на данный товар значительно выше — 1980 рублей, в Надыме — 1136 рублей, в Новом Уренгое — 1244 рублей, в Ноябрьске — 1660 рублей. Самые дорогие мясные консервы для детского питания тоже продаются в Салехарде: при подсчете в килограммах их стоимость составляет 1450 рублей. Самые дешевое мясное пюре можно приобрести в Ноябрьске — за 1136 рублей за килограмм. Цены на овощные консервы для детей в розничной сети колеблются от 630 рублей в Новом Уренгое до 794 рублей в Салехарде. И, наоборот, самая низкая стоимость детских фруктово-ягодных пюре в консервах отмечена статистиками в Салехарде — по 641 рублей. Самый дорогой товар данной категории продается в Ноябрьске — за 717 рублей в том же весе. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за две недели выросли цены на говядину, сосиски и вареную колбасу. В частности, говядина подорожала на 19 рублей.