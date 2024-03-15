Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента

15 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров пришел на избирательный участок вместе со своим отцом, передает Shot Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский артист Филипп Киркоров проголосовал в первый день президентских выборов в стране вместе со своим отцом Бедросом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — сообщил сам Филипп Киркоров в разговоре с авторами канала. Своей фразой он сослался на ситуацию с «голой вечеринкой», где принимал участие. В попытке объясниться, он в обращении к поклонникам сказал, что «зашел не в ту дверь». Киркоров уточнил, что проголосовал через электронный терминал, а его отец собственноручно поставил галочку в бюллетени. Артист также положительно отреагировал на тот факт, что голосование в стране проходит не один, а три дня. Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате, в период с 15 по 17 марта. Желающие могут проголосовать за одного из четырех кандидатов в дистанционном формате или лично посетив избирательный участок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский артист Филипп Киркоров проголосовал в первый день президентских выборов в стране вместе со своим отцом Бедросом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — сообщил сам Филипп Киркоров в разговоре с авторами канала. Своей фразой он сослался на ситуацию с «голой вечеринкой», где принимал участие. В попытке объясниться, он в обращении к поклонникам сказал, что «зашел не в ту дверь». Киркоров уточнил, что проголосовал через электронный терминал, а его отец собственноручно поставил галочку в бюллетени. Артист также положительно отреагировал на тот факт, что голосование в стране проходит не один, а три дня. Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате, в период с 15 по 17 марта. Желающие могут проголосовать за одного из четырех кандидатов в дистанционном формате или лично посетив избирательный участок.