Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента

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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров пришел на избирательный участок вместе со своим отцом, передает Shot Фото:

Российский артист Филипп Киркоров проголосовал в первый день президентских выборов в стране вместе со своим отцом Бедросом. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — сообщил сам Филипп Киркоров в разговоре с авторами канала. Своей фразой он сослался на ситуацию с «голой вечеринкой», где принимал участие. В попытке объясниться, он в обращении к поклонникам сказал, что «зашел не в ту дверь». Киркоров уточнил, что проголосовал через электронный терминал, а его отец собственноручно поставил галочку в бюллетени. Артист также положительно отреагировал на тот факт, что голосование в стране проходит не один, а три дня.

Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате, в период с 15 по 17 марта. Желающие могут проголосовать за одного из четырех кандидатов в дистанционном формате или лично посетив избирательный участок.

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Российский артист Филипп Киркоров проголосовал в первый день президентских выборов в стране вместе со своим отцом Бедросом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — сообщил сам Филипп Киркоров в разговоре с авторами канала. Своей фразой он сослался на ситуацию с «голой вечеринкой», где принимал участие. В попытке объясниться, он в обращении к поклонникам сказал, что «зашел не в ту дверь». Киркоров уточнил, что проголосовал через электронный терминал, а его отец собственноручно поставил галочку в бюллетени. Артист также положительно отреагировал на тот факт, что голосование в стране проходит не один, а три дня. Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате, в период с 15 по 17 марта. Желающие могут проголосовать за одного из четырех кандидатов в дистанционном формате или лично посетив избирательный участок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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