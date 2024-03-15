Самый длинный зимник ЯНАО закрыли из-за непогоды

На Ямале из-за ветра закрыли зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыт в связи с сильным ветром Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе из-за плохих погодных условий закрыли зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Внимание! Движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило жителей Ямала о шторме, надвигающемся на регион. Ожидались сильные порывы ветра, достигающие 20 метров в секунду.

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В Ямало-Ненецком автономном округе из-за плохих погодных условий закрыли зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Внимание! Движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении. Ранее МЧС предупредило жителей Ямала о шторме, надвигающемся на регион. Ожидались сильные порывы ветра, достигающие 20 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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