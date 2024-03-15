Самый длинный зимник ЯНАО закрыли из-за непогоды

На Ямале из-за ветра закрыли зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале

15 марта 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыт в связи с сильным ветром Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе из-за плохих погодных условий закрыли зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Внимание! Движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении. Ранее МЧС предупредило жителей Ямала о шторме, надвигающемся на регион. Ожидались сильные порывы ветра, достигающие 20 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе из-за плохих погодных условий закрыли зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Внимание! Движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении. Ранее МЧС предупредило жителей Ямала о шторме, надвигающемся на регион. Ожидались сильные порывы ветра, достигающие 20 метров в секунду.