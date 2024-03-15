Самый длинный зимник ЯНАО закрыли из-за непогоды

Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыт в связи с сильным ветром
В Ямало-Ненецком автономном округе из-за плохих погодных условий закрыли зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Внимание! Движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.
Ранее МЧС предупредило жителей Ямала о шторме, надвигающемся на регион. Ожидались сильные порывы ветра, достигающие 20 метров в секунду.
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