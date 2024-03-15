В Екатеринбурге малыш потерял сознание после того, как на него упала глыба льда

В Екатеринбурге трехлетний мальчик потерял сознание после того, как на него упала глыба льда. Сотрудники прокуратуры уже организовали проверку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Мальчик гулял возле дома, копал снег лопаткой. В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — следует из сообщения.
Прокуроры ищут ответственного за обслуживание и содержание жилого дома, а также проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда. «Из больницы запрошены документы для определения степени тяжести причиненного пострадавшему вреда здоровью», — отметили в ведомстве.
Мальчик пострадал днем 15 марта. По информации источника, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Ребенок все еще находится в больнице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.