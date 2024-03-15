Происшествия В Екатеринбурге малыш потерял сознание после того, как на него упала глыба льда В Екатеринбурге на ребенка упала глыба льда 15 марта 2024 в 17:26 Размер текста - 17 + Перед травмой малыш гулял возле дома и копал снег Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге трехлетний мальчик потерял сознание после того, как на него упала глыба льда. Сотрудники прокуратуры уже организовали проверку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Мальчик гулял возле дома, копал снег лопаткой. В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — следует из сообщения. Прокуроры ищут ответственного за обслуживание и содержание жилого дома, а также проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда. «Из больницы запрошены документы для определения степени тяжести причиненного пострадавшему вреда здоровью», — отметили в ведомстве. Мальчик пострадал днем 15 марта. По информации источника, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Ребенок все еще находится в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге трехлетний мальчик потерял сознание после того, как на него упала глыба льда. Сотрудники прокуратуры уже организовали проверку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Мальчик гулял возле дома, копал снег лопаткой. В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — следует из сообщения. Прокуроры ищут ответственного за обслуживание и содержание жилого дома, а также проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда. «Из больницы запрошены документы для определения степени тяжести причиненного пострадавшему вреда здоровью», — отметили в ведомстве. Мальчик пострадал днем 15 марта. По информации источника, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Ребенок все еще находится в больнице. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям