В Екатеринбурге малыш потерял сознание после того, как на него упала глыба льда

В Екатеринбурге на ребенка упала глыба льда
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, ребенок, снег, зима, погода, снегопад, ребенок играет
Перед травмой малыш гулял возле дома и копал снег Фото:

В Екатеринбурге трехлетний мальчик потерял сознание после того, как на него упала глыба льда. Сотрудники прокуратуры уже организовали проверку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Мальчик гулял возле дома, копал снег лопаткой. В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — следует из сообщения.

Прокуроры ищут ответственного за обслуживание и содержание жилого дома, а также проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда. «Из больницы запрошены документы для определения степени тяжести причиненного пострадавшему вреда здоровью», — отметили в ведомстве.

Мальчик пострадал днем 15 марта. По информации источника, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Ребенок все еще находится в больнице.

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В Екатеринбурге трехлетний мальчик потерял сознание после того, как на него упала глыба льда. Сотрудники прокуратуры уже организовали проверку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Мальчик гулял возле дома, копал снег лопаткой. В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — следует из сообщения. Прокуроры ищут ответственного за обслуживание и содержание жилого дома, а также проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда. «Из больницы запрошены документы для определения степени тяжести причиненного пострадавшему вреда здоровью», — отметили в ведомстве. Мальчик пострадал днем 15 марта. По информации источника, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Ребенок все еще находится в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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