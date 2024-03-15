Жительница Сургута выиграла квартиру в викторине

15 марта 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Сургутянка стала обладательницей новой недвижимости, выиграв в викторине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ХМАО стало известно об еще одном победителе викторины «Достижения Югры», которому досталась квартира. Счастливым обладателем новой недвижимости стала жительница Сургута Регина. «Жительница Сургута Регина сегодня стала обладателем квартиры. Поздравляю удачливую сургутянку и призываю продолжать участвовать в викторине „Достижения Югры“», — сообщил мэр Сургута Андрей Филатов в своем telegram-канале. Сургутянка с восторгом рассказывает о своем выигрыше. «Я не ожидала, все еще не верится, но вообще здорово, супер!», — говорит Регина. Девушка пока не знает, как распорядиться квартирой: это будет зависеть от наличия ремонта в помещении. По словам главы города, еще одна жительница Сургута, Анна, выиграла сертификат на 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из Сургутского района выиграла квартиру в викторине. Она пришла голосовать в школу, где работала 30 лет. Автор видео: telegram-канал Андрея Филатова, https://t.me/filatov_surgut/2216 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО стало известно об еще одном победителе викторины «Достижения Югры», которому досталась квартира. Счастливым обладателем новой недвижимости стала жительница Сургута Регина. «Жительница Сургута Регина сегодня стала обладателем квартиры. Поздравляю удачливую сургутянку и призываю продолжать участвовать в викторине „Достижения Югры“», — сообщил мэр Сургута Андрей Филатов в своем telegram-канале. Сургутянка с восторгом рассказывает о своем выигрыше. «Я не ожидала, все еще не верится, но вообще здорово, супер!», — говорит Регина. Девушка пока не знает, как распорядиться квартирой: это будет зависеть от наличия ремонта в помещении. По словам главы города, еще одна жительница Сургута, Анна, выиграла сертификат на 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из Сургутского района выиграла квартиру в викторине. Она пришла голосовать в школу, где работала 30 лет. Автор видео: telegram-канал Андрея Филатова, https://t.me/filatov_surgut/2216