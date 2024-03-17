Курганский суд закрыл дело на зеков, с которых брали взятки в центре УФСИН

18 марта 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Суд закрыл дело на зеков из-за взяток в курганском центре УФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане суд прекратил уголовное дело в отношении двух осужденных по делу о взяточничестве. По сведениям источников URA.RU, обвинение было выдвинуто в отношении двух бывших обитателей исправительного центра при ИК-1 Кургана, которые давали взятки по просьбе экс-начальника. Информация о решении суда по делу размещена в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. В.А.А. — ст. 291 ч.1 (дача взятки должностному лицу); ст. 291 ч.4 п.а УК РФ (дача взятку должностному лицу группой лиц), К.И.С. — ст. 291 ч.4 п.а УК РФ. Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием», — сообщается в картотеке курганского горсуда. В пресс-службе суда подтвердили, что дело было связано с дачей взяток в исправительном центре курганского УФСИН. Согласно судебным материалам, осужденные находились в исправительном центре после перевода из колонии. Они дали взятку начальнику центра в виде электронной книги, планшета, флэш-накопителя. За это тюремщик им разрешил покидать стены учреждения, где отбывается наказание в виде принудительных работ. Уголовное дело было закрыто, поскольку осужденные активно способствовали следствию по делу о взяточничестве в исправительном центре. По данным собеседников редакции, знакомых с делом, начальником центра во время рассматриваемых событий был Алексей Киров. Якобы мужчина устраивал поборы среди осужденных. В настоящее время он уволен с должности после внутренней проверки, материалы которой были направлены сотрудниками УФСИН в следственные органы. Согласно сайту курганского управления, место начальника УФИЦ является вакантным. Ранее URA.RU сообщало, что весной 2023 года курганцы пожаловались на поборы в исправительном центре УФСИН. Родственники одного из осужденных заявляли, что сотрудники центра устраивали поборы. Когда осужденный отказался платить, на него в короткое время оформили два нарушения, из-за чего он снова попал в колонию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане суд прекратил уголовное дело в отношении двух осужденных по делу о взяточничестве. По сведениям источников URA.RU, обвинение было выдвинуто в отношении двух бывших обитателей исправительного центра при ИК-1 Кургана, которые давали взятки по просьбе экс-начальника. Информация о решении суда по делу размещена в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. В.А.А. — ст. 291 ч.1 (дача взятки должностному лицу); ст. 291 ч.4 п.а УК РФ (дача взятку должностному лицу группой лиц), К.И.С. — ст. 291 ч.4 п.а УК РФ. Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием», — сообщается в картотеке курганского горсуда. В пресс-службе суда подтвердили, что дело было связано с дачей взяток в исправительном центре курганского УФСИН. Согласно судебным материалам, осужденные находились в исправительном центре после перевода из колонии. Они дали взятку начальнику центра в виде электронной книги, планшета, флэш-накопителя. За это тюремщик им разрешил покидать стены учреждения, где отбывается наказание в виде принудительных работ. Уголовное дело было закрыто, поскольку осужденные активно способствовали следствию по делу о взяточничестве в исправительном центре. По данным собеседников редакции, знакомых с делом, начальником центра во время рассматриваемых событий был Алексей Киров. Якобы мужчина устраивал поборы среди осужденных. В настоящее время он уволен с должности после внутренней проверки, материалы которой были направлены сотрудниками УФСИН в следственные органы. Согласно сайту курганского управления, место начальника УФИЦ является вакантным. Ранее URA.RU сообщало, что весной 2023 года курганцы пожаловались на поборы в исправительном центре УФСИН. Родственники одного из осужденных заявляли, что сотрудники центра устраивали поборы. Когда осужденный отказался платить, на него в короткое время оформили два нарушения, из-за чего он снова попал в колонию.