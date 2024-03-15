Политика Выборы Спикер челябинского заксобрания Гербер проголосовал на выборах президента. Видео 15 марта 2024 в 18:36 Размер текста - 17 + Олег Гербер пришел на участок с дочерью и маленьким сыном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер проголосовал на президентских выборах в гимназии № 10. На избирательный участок он пришел вместе с семьей, передает корреспондент URA.RU. «Пришли мы вместе с супругой, дочкой и маленьким сыном. Все мои родные проголосовали. Я безумного горжусь своей семьей, и сам не мог не прийти — пришел и проголосовал», — прокомментировал Гербер. Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. Многие избиратели решили проголосовать в первый день выборов. Так, по состоянию на 15 часов 15 марта проголосовал уже 21% от общего числа избирателей региона. В этот же день отдал свой голос на выборах и губернатор региона Алексей Текслер. Спикер заксобрания получает бюллетень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дочь Олега Гербера голосовала впервые и получила подарки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер проголосовал на президентских выборах в гимназии № 10. На избирательный участок он пришел вместе с семьей, передает корреспондент URA.RU. «Пришли мы вместе с супругой, дочкой и маленьким сыном. Все мои родные проголосовали. Я безумного горжусь своей семьей, и сам не мог не прийти — пришел и проголосовал», — прокомментировал Гербер. Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. Многие избиратели решили проголосовать в первый день выборов. Так, по состоянию на 15 часов 15 марта проголосовал уже 21% от общего числа избирателей региона. В этот же день отдал свой голос на выборах и губернатор региона Алексей Текслер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям