Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер проголосовал на президентских выборах в гимназии № 10. На избирательный участок он пришел вместе с семьей, передает корреспондент URA.RU.
«Пришли мы вместе с супругой, дочкой и маленьким сыном. Все мои родные проголосовали. Я безумного горжусь своей семьей, и сам не мог не прийти — пришел и проголосовал», — прокомментировал Гербер.
Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. Многие избиратели решили проголосовать в первый день выборов. Так, по состоянию на 15 часов 15 марта проголосовал уже 21% от общего числа избирателей региона. В этот же день отдал свой голос на выборах и губернатор региона Алексей Текслер.
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