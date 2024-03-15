Спикер челябинского заксобрания Гербер проголосовал на выборах президента. Видео

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Выборы. Челябинск
Олег Гербер пришел на участок с дочерью и маленьким сыном Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер проголосовал на президентских выборах в гимназии № 10. На избирательный участок он пришел вместе с семьей, передает корреспондент URA.RU.

«Пришли мы вместе с супругой, дочкой и маленьким сыном. Все мои родные проголосовали. Я безумного горжусь своей семьей, и сам не мог не прийти — пришел и проголосовал», — прокомментировал Гербер.

Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. Многие избиратели решили проголосовать в первый день выборов. Так, по состоянию на 15 часов 15 марта проголосовал уже 21% от общего числа избирателей региона. В этот же день отдал свой голос на выборах и губернатор региона Алексей Текслер.

Выборы. Челябинск
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Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер проголосовал на президентских выборах в гимназии № 10. На избирательный участок он пришел вместе с семьей, передает корреспондент URA.RU. «Пришли мы вместе с супругой, дочкой и маленьким сыном. Все мои родные проголосовали. Я безумного горжусь своей семьей, и сам не мог не прийти — пришел и проголосовал», — прокомментировал Гербер. Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. Многие избиратели решили проголосовать в первый день выборов. Так, по состоянию на 15 часов 15 марта проголосовал уже 21% от общего числа избирателей региона. В этот же день отдал свой голос на выборах и губернатор региона Алексей Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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