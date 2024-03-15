Политика Выборы Явку на президентских выборах в Челябинской области пересчитали с учетом ДЭГ 15 марта 2024 в 17:39 Размер текста - 17 + Явка в Челябинской области перевалила за 20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Явка на выборах президента с учетом ДЭГ в Челябинской области составила почти 21% по состоянию на 15:00. Эти данные сообщили в региональном избиркоме. «По состоянию на 15:00 на участках проголосовали 18,39% избирателей, а дистанционно — 47% (109 тысяч 268 человек) от числа подавших заявление. Итого — 20,93%», — пояснили в облизбиркоме. Дистанционную форму голосования выбрали 227 тысяч жителей региона — примерно 9% от общего числа избирателей. Избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, принять участие в обычном голосовании на избирательном участке уже не могут. Пока выборы в Челябинской области проходят без эксцессов. Единственным примерном обратного стала попытка поджечь петарду на одном из избирательных участков. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Явка на выборах президента с учетом ДЭГ в Челябинской области составила почти 21% по состоянию на 15:00. Эти данные сообщили в региональном избиркоме. «По состоянию на 15:00 на участках проголосовали 18,39% избирателей, а дистанционно — 47% (109 тысяч 268 человек) от числа подавших заявление. Итого — 20,93%», — пояснили в облизбиркоме. Дистанционную форму голосования выбрали 227 тысяч жителей региона — примерно 9% от общего числа избирателей. Избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, принять участие в обычном голосовании на избирательном участке уже не могут. Пока выборы в Челябинской области проходят без эксцессов. Единственным примерном обратного стала попытка поджечь петарду на одном из избирательных участков. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям