Явку на президентских выборах в Челябинской области пересчитали с учетом ДЭГ

Явка на выборах президента с учетом ДЭГ в Челябинской области составила почти 21% по состоянию на 15:00. Эти данные сообщили в региональном избиркоме.
«По состоянию на 15:00 на участках проголосовали 18,39% избирателей, а дистанционно — 47% (109 тысяч 268 человек) от числа подавших заявление. Итого — 20,93%», — пояснили в облизбиркоме.
Дистанционную форму голосования выбрали 227 тысяч жителей региона — примерно 9% от общего числа избирателей. Избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, принять участие в обычном голосовании на избирательном участке уже не могут.
Пока выборы в Челябинской области проходят без эксцессов. Единственным примерном обратного стала попытка поджечь петарду на одном из избирательных участков.
Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.
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