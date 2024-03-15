Явку на президентских выборах в Челябинской области пересчитали с учетом ДЭГ

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Выборы. Челябинск
Явка в Челябинской области перевалила за 20% Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Явка на выборах президента с учетом ДЭГ в Челябинской области составила почти 21% по состоянию на 15:00. Эти данные сообщили в региональном избиркоме.

«По состоянию на 15:00 на участках проголосовали 18,39% избирателей, а дистанционно — 47% (109 тысяч 268 человек) от числа подавших заявление. Итого — 20,93%», — пояснили в облизбиркоме.

Дистанционную форму голосования выбрали 227 тысяч жителей региона — примерно 9% от общего числа избирателей. Избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, принять участие в обычном голосовании на избирательном участке уже не могут.

Пока выборы в Челябинской области проходят без эксцессов. Единственным примерном обратного стала попытка поджечь петарду на одном из избирательных участков.

Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.

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Явка на выборах президента с учетом ДЭГ в Челябинской области составила почти 21% по состоянию на 15:00. Эти данные сообщили в региональном избиркоме. «По состоянию на 15:00 на участках проголосовали 18,39% избирателей, а дистанционно — 47% (109 тысяч 268 человек) от числа подавших заявление. Итого — 20,93%», — пояснили в облизбиркоме. Дистанционную форму голосования выбрали 227 тысяч жителей региона — примерно 9% от общего числа избирателей. Избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, принять участие в обычном голосовании на избирательном участке уже не могут. Пока выборы в Челябинской области проходят без эксцессов. Единственным примерном обратного стала попытка поджечь петарду на одном из избирательных участков. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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