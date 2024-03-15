Вторая жительница Сургута стала обладательницей квартиры, выиграв в викторине

Жительница ХМАО по имени Татьяна стала вторым победителем, который выиграл квартиру в Сургуте. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщил мэр города Андрей Филатов.
«Вторую обладательницу квартиры в Сургуте зовут Татьяна. Поздравляем с такой удачей в викторине „Достижения Югры“», — указано в публикации главы города.
Своими эмоциями они поделилась на видео, размещенном в соцсетях. «У меня стучит сердце громко. Мне не верится. Ура! Ура! Ура!» — восклицает победительница.
Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута Регина получила сообщение о выигрыше квартиры. Другая югорчанка из того же города стала обладательницей сертификата на 30 тысяч рублей.
Автор видео: страница мэра Сургута Андрея Филатова в социальной сети «ВКонтакте», https://vk.com/filatov_surgut
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.