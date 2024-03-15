Вторая жительница Сургута стала обладательницей квартиры, выиграв в викторине

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В Сургуте определили еще одного победителя викторины, который выиграл квартиру Фото:
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Жительница ХМАО по имени Татьяна стала вторым победителем, который выиграл квартиру в Сургуте. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщил мэр города Андрей Филатов.

«Вторую обладательницу квартиры в Сургуте зовут Татьяна. Поздравляем с такой удачей в викторине „Достижения Югры“», — указано в публикации главы города.

Своими эмоциями они поделилась на видео, размещенном в соцсетях. «У меня стучит сердце громко. Мне не верится. Ура! Ура! Ура!» — восклицает победительница.

Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута Регина получила сообщение о выигрыше квартиры. Другая югорчанка из того же города стала обладательницей сертификата на 30 тысяч рублей.

Автор видео: страница мэра Сургута Андрея Филатова в социальной сети «ВКонтакте», https://vk.com/filatov_surgut

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Жительница ХМАО по имени Татьяна стала вторым победителем, который выиграл квартиру в Сургуте. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщил мэр города Андрей Филатов. «Вторую обладательницу квартиры в Сургуте зовут Татьяна. Поздравляем с такой удачей в викторине „Достижения Югры“», — указано в публикации главы города. Своими эмоциями они поделилась на видео, размещенном в соцсетях. «У меня стучит сердце громко. Мне не верится. Ура! Ура! Ура!» — восклицает победительница. Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута Регина получила сообщение о выигрыше квартиры. Другая югорчанка из того же города стала обладательницей сертификата на 30 тысяч рублей. Автор видео: страница мэра Сургута Андрея Филатова в социальной сети «ВКонтакте», https://vk.com/filatov_surgut
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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