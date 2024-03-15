На выборах президента в первый день проголосовали треть свердловчан. Инфографика

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Выборы-2024. Екатеринбург, уик, избирательный участок, выборы 2024
Выборы президента продлятся до вечера 17 марта Фото:

Явка на выборах президента в Свердловской области на 20:00 часов местного времени достигла 33,70%. Эту информацию опубликовал свердловский избирком в telegram-канале.

«На 20.00 часов явка на избирательных участках — 30,42%. Явка в ДЭГ — 65,24% от числа подавших заявление в ДЭГ. Общая явка с учетом ДЭГ — 33,70%», — рассказали в избиркоме.

Выборы президента стартовали утром 15 марта и продлятся до вечера 17 числа. О том, как проходит голосование, URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей.

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Явка на выборах президента в Свердловской области на 20:00 часов местного времени достигла 33,70%. Эту информацию опубликовал свердловский избирком в telegram-канале. «На 20.00 часов явка на избирательных участках — 30,42%. Явка в ДЭГ — 65,24% от числа подавших заявление в ДЭГ. Общая явка с учетом ДЭГ — 33,70%», — рассказали в избиркоме. Выборы президента стартовали утром 15 марта и продлятся до вечера 17 числа. О том, как проходит голосование, URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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