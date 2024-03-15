Политика Выборы На выборах президента в первый день проголосовали треть свердловчан. Инфографика 15 марта 2024 в 21:03 Размер текста - 17 + Выборы президента продлятся до вечера 17 марта Фото: Илья Московец © URA.RU Явка на выборах президента в Свердловской области на 20:00 часов местного времени достигла 33,70%. Эту информацию опубликовал свердловский избирком в telegram-канале. «На 20.00 часов явка на избирательных участках — 30,42%. Явка в ДЭГ — 65,24% от числа подавших заявление в ДЭГ. Общая явка с учетом ДЭГ — 33,70%», — рассказали в избиркоме. Выборы президента стартовали утром 15 марта и продлятся до вечера 17 числа. О том, как проходит голосование, URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей. Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Явка на выборах президента в Свердловской области на 20:00 часов местного времени достигла 33,70%. Эту информацию опубликовал свердловский избирком в telegram-канале. «На 20.00 часов явка на избирательных участках — 30,42%. Явка в ДЭГ — 65,24% от числа подавших заявление в ДЭГ. Общая явка с учетом ДЭГ — 33,70%», — рассказали в избиркоме. Выборы президента стартовали утром 15 марта и продлятся до вечера 17 числа. О том, как проходит голосование, URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям