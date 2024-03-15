Власть столкнулась с первой волной провокаций на выборах в Свердловской области

15 марта 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Ни один из участков работу не остановил Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Неизвестные попытались сорвать голосование за нового президента РФ на как минимум десяти участках в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах и подтвердили два собеседника, близкие к оргкомитету выборов. «Сообщения о минировании поступили в десять школ и несколько детских садов», — поделился первый источник. Он знает номер одной из школ — 147 (Железнодорожный район). Туда якобы вообще пришло сообщение, что по всему городу заминировано до 200 зданий. Избирательные участки работу не останавливали, полиция проводила проверку, угрозы не подтвердились. «По моим данным, лжеминеры атаковали школы Железнодорожного и Верх-Исетского районов. Но у нас есть четкий алгоритм реагирования: участки перед открытием осматривают саперы, а после — каждого входящего проверяют в присутствии сотрудников полиции. Так что при поступлении любого подобного сообщения достаточно визуального осмотра весьма ограниченного пространства», — объяснил второй источник. Новость по теме Свердловская область выбирает президента России. Онлайн-трансляция А третий уточнил, что ситуацию также разбирали на городском штабе по организации выборов при мэре Алексее Орлове. Она была названа контролируемой. Других провокаций пока не зафиксировано, констатировали оба собеседника. В облизбиркоме корреспонденту заявили, что информацией о лжеминированиях не владеют, все участки работают в штатном режиме. Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает все самое важное о ходе голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестные попытались сорвать голосование за нового президента РФ на как минимум десяти участках в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах и подтвердили два собеседника, близкие к оргкомитету выборов. «Сообщения о минировании поступили в десять школ и несколько детских садов», — поделился первый источник. Он знает номер одной из школ — 147 (Железнодорожный район). Туда якобы вообще пришло сообщение, что по всему городу заминировано до 200 зданий. Избирательные участки работу не останавливали, полиция проводила проверку, угрозы не подтвердились. «По моим данным, лжеминеры атаковали школы Железнодорожного и Верх-Исетского районов. Но у нас есть четкий алгоритм реагирования: участки перед открытием осматривают саперы, а после — каждого входящего проверяют в присутствии сотрудников полиции. Так что при поступлении любого подобного сообщения достаточно визуального осмотра весьма ограниченного пространства», — объяснил второй источник. А третий уточнил, что ситуацию также разбирали на городском штабе по организации выборов при мэре Алексее Орлове. Она была названа контролируемой. Других провокаций пока не зафиксировано, констатировали оба собеседника. В облизбиркоме корреспонденту заявили, что информацией о лжеминированиях не владеют, все участки работают в штатном режиме. Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает все самое важное о ходе голосования.