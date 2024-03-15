Девятилетний мальчик Глеб из Урая стал обладателем главного приза викторины «Достижения Югры»: он выиграл однокомнатную квартиру в строящемся доме (ХМАО). Мэрия Урая сообщила агентству URA.RU, что на выборы президента РФ ребенок пришел с папой.
«Мальчик Глеб девяти лет стал счастливым обладателем квартиры. Он пришел на голосование с отцом: папа выиграл значок, а сын — однокомнатную квартиру в строящемся доме», — сообщили в мэрии.
Мальчик искренне удивился удаче, а отец Глеба рассказал историю выигрыша. «Мама зарегистрировала Глеба по его номеру телефона, сказала, можно поучаствовать в викторине. Пришли, показали код, и, оказалось, что сын — счастливчик», — сообщил папа мальчика на видео, которое разместили в официальной группе мэрии Урая в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что две жительницы Сургута выиграли квартиры в викторине. Также счастливой обладательницей главного приза стала пенсионерка из Сургутского района.
Автор видео: администрация Урая
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