В ХМАО девятилетний мальчик ответил на вопросы викторины и выиграл квартиру в строящемся доме. Видео

В Урае девятилетний мальчик выиграл главный приз викторины — квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое сентября и открытие гимназии 49. Тюмень, моор александр, ключ
Школьник из Урая выиграл квартиру в викторине Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Девятилетний мальчик Глеб из Урая стал обладателем главного приза викторины «Достижения Югры»: он выиграл однокомнатную квартиру в строящемся доме (ХМАО). Мэрия Урая сообщила агентству URA.RU, что на выборы президента РФ ребенок пришел с папой.

«Мальчик Глеб девяти лет стал счастливым обладателем квартиры. Он пришел на голосование с отцом: папа выиграл значок, а сын — однокомнатную квартиру в строящемся доме», — сообщили в мэрии.

Мальчик искренне удивился удаче, а отец Глеба рассказал историю выигрыша. «Мама зарегистрировала Глеба по его номеру телефона, сказала, можно поучаствовать в викторине. Пришли, показали код, и, оказалось, что сын — счастливчик», — сообщил папа мальчика на видео, которое разместили в официальной группе мэрии Урая в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что две жительницы Сургута выиграли квартиры в викторине. Также счастливой обладательницей главного приза стала пенсионерка из Сургутского района.

Автор видео: администрация Урая

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девятилетний мальчик Глеб из Урая стал обладателем главного приза викторины «Достижения Югры»: он выиграл однокомнатную квартиру в строящемся доме (ХМАО). Мэрия Урая сообщила агентству URA.RU, что на выборы президента РФ ребенок пришел с папой. «Мальчик Глеб девяти лет стал счастливым обладателем квартиры. Он пришел на голосование с отцом: папа выиграл значок, а сын — однокомнатную квартиру в строящемся доме», — сообщили в мэрии. Мальчик искренне удивился удаче, а отец Глеба рассказал историю выигрыша. «Мама зарегистрировала Глеба по его номеру телефона, сказала, можно поучаствовать в викторине. Пришли, показали код, и, оказалось, что сын — счастливчик», — сообщил папа мальчика на видео, которое разместили в официальной группе мэрии Урая в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что две жительницы Сургута выиграли квартиры в викторине. Также счастливой обладательницей главного приза стала пенсионерка из Сургутского района. Автор видео: администрация Урая
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...