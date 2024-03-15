В ХМАО девятилетний мальчик ответил на вопросы викторины и выиграл квартиру в строящемся доме. Видео

В Урае девятилетний мальчик выиграл главный приз викторины — квартиру

15 марта 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Школьник из Урая выиграл квартиру в викторине Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Девятилетний мальчик Глеб из Урая стал обладателем главного приза викторины «Достижения Югры»: он выиграл однокомнатную квартиру в строящемся доме (ХМАО). Мэрия Урая сообщила агентству URA.RU, что на выборы президента РФ ребенок пришел с папой. «Мальчик Глеб девяти лет стал счастливым обладателем квартиры. Он пришел на голосование с отцом: папа выиграл значок, а сын — однокомнатную квартиру в строящемся доме», — сообщили в мэрии. Мальчик искренне удивился удаче, а отец Глеба рассказал историю выигрыша. «Мама зарегистрировала Глеба по его номеру телефона, сказала, можно поучаствовать в викторине. Пришли, показали код, и, оказалось, что сын — счастливчик», — сообщил папа мальчика на видео, которое разместили в официальной группе мэрии Урая в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что две жительницы Сургута выиграли квартиры в викторине. Также счастливой обладательницей главного приза стала пенсионерка из Сургутского района. Автор видео: администрация Урая Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девятилетний мальчик Глеб из Урая стал обладателем главного приза викторины «Достижения Югры»: он выиграл однокомнатную квартиру в строящемся доме (ХМАО). Мэрия Урая сообщила агентству URA.RU, что на выборы президента РФ ребенок пришел с папой. «Мальчик Глеб девяти лет стал счастливым обладателем квартиры. Он пришел на голосование с отцом: папа выиграл значок, а сын — однокомнатную квартиру в строящемся доме», — сообщили в мэрии. Мальчик искренне удивился удаче, а отец Глеба рассказал историю выигрыша. «Мама зарегистрировала Глеба по его номеру телефона, сказала, можно поучаствовать в викторине. Пришли, показали код, и, оказалось, что сын — счастливчик», — сообщил папа мальчика на видео, которое разместили в официальной группе мэрии Урая в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что две жительницы Сургута выиграли квартиры в викторине. Также счастливой обладательницей главного приза стала пенсионерка из Сургутского района. Автор видео: администрация Урая