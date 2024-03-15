Почти 80% сотрудников курганского оборонного завода сходили на выборы

15 марта 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Работники «Курганприбора» показали высокий процент явки на выборы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Явка на президентские выборы на оборонном заводе семьи сенатора Сергея Муратова показала высокий результат. К концу первого дня 77% работников «Курганприбора» приняли участие в голосовании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе оборонного завода. «На оборонном заводе семьи сенатора Муратова „Курганпроборе“ явка на выборы к 20:00 составила 77%. Политик с раннего утра лично агитировал заводчан прийти на выборы президента и проголосовать», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что Муратов позволил работникам предприятия опоздать на работу на четыре часа или,наоборот, уйти раньше. Все это для того, чтобы сотрудники оборонного завода могли принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Сам Муратов ездил голосовать на родину в село Лебяжье, найдя в плотном графике три часа на дорогу. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения президентских выборов в Курганской области. Там сообщаются главные новости о ходе голосования в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Явка на президентские выборы на оборонном заводе семьи сенатора Сергея Муратова показала высокий результат. К концу первого дня 77% работников «Курганприбора» приняли участие в голосовании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе оборонного завода. «На оборонном заводе семьи сенатора Муратова „Курганпроборе“ явка на выборы к 20:00 составила 77%. Политик с раннего утра лично агитировал заводчан прийти на выборы президента и проголосовать», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что Муратов позволил работникам предприятия опоздать на работу на четыре часа или,наоборот, уйти раньше. Все это для того, чтобы сотрудники оборонного завода могли принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Сам Муратов ездил голосовать на родину в село Лебяжье, найдя в плотном графике три часа на дорогу. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения президентских выборов в Курганской области. Там сообщаются главные новости о ходе голосования в регионе.