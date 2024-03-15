Почти 80% сотрудников курганского оборонного завода сходили на выборы

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Круглый стол ОНФ Курган, курганприбор, завод
Работники «Курганприбора» показали высокий процент явки на выборы Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Явка на президентские выборы на оборонном заводе семьи сенатора Сергея Муратова показала высокий результат. К концу первого дня 77% работников «Курганприбора» приняли участие в голосовании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе оборонного завода.

«На оборонном заводе семьи сенатора Муратова „Курганпроборе“ явка на выборы к 20:00 составила 77%. Политик с раннего утра лично агитировал заводчан прийти на выборы президента и проголосовать», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что Муратов позволил работникам предприятия опоздать на работу на четыре часа или,наоборот, уйти раньше. Все это для того, чтобы сотрудники оборонного завода могли принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Сам Муратов ездил голосовать на родину в село Лебяжье, найдя в плотном графике три часа на дорогу.

Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения президентских выборов в Курганской области. Там сообщаются главные новости о ходе голосования в регионе.

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Явка на президентские выборы на оборонном заводе семьи сенатора Сергея Муратова показала высокий результат. К концу первого дня 77% работников «Курганприбора» приняли участие в голосовании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе оборонного завода. «На оборонном заводе семьи сенатора Муратова „Курганпроборе“ явка на выборы к 20:00 составила 77%. Политик с раннего утра лично агитировал заводчан прийти на выборы президента и проголосовать», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что Муратов позволил работникам предприятия опоздать на работу на четыре часа или,наоборот, уйти раньше. Все это для того, чтобы сотрудники оборонного завода могли принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Сам Муратов ездил голосовать на родину в село Лебяжье, найдя в плотном графике три часа на дорогу. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения президентских выборов в Курганской области. Там сообщаются главные новости о ходе голосования в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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