Путин: ВСУ пытались атаковать Россию армией в две тысячи человек

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую и Курскую области армией более 2,5 тысячи военных. Однако попытки прорваться на российскую территорию не возымели успеха, заявил президент РФ Владимир Путин.
«ВСУ пытались атаковать РФ с участием свыше 2,5 тысячи личного состава и 35 танков, нигде успеха они не имели», — сказал Владимир Путин на совещании с Советом безопасности страны. Трансляция проходит в telegram-канале Кремля.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при попытках проникнуть на территории РФ диверсанты потеряли более 550 военных. Также были уничтожены 16 танков и 19 бронированных машин.
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