Путин: ВСУ пытались атаковать Россию армией в две тысячи человек

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, снайпер, спецоперация, снайперская винтовка, снайперская точка
Российские бойцы отразили атаки ВСУ на территорию РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую и Курскую области армией более 2,5 тысячи военных. Однако попытки прорваться на российскую территорию не возымели успеха, заявил президент РФ Владимир Путин.

«ВСУ пытались атаковать РФ с участием свыше 2,5 тысячи личного состава и 35 танков, нигде успеха они не имели», — сказал Владимир Путин на совещании с Советом безопасности страны. Трансляция проходит в telegram-канале Кремля.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при попытках проникнуть на территории РФ диверсанты потеряли более 550 военных. Также были уничтожены 16 танков и 19 бронированных машин.

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую и Курскую области армией более 2,5 тысячи военных. Однако попытки прорваться на российскую территорию не возымели успеха, заявил президент РФ Владимир Путин. «ВСУ пытались атаковать РФ с участием свыше 2,5 тысячи личного состава и 35 танков, нигде успеха они не имели», — сказал Владимир Путин на совещании с Советом безопасности страны. Трансляция проходит в telegram-канале Кремля. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при попытках проникнуть на территории РФ диверсанты потеряли более 550 военных. Также были уничтожены 16 танков и 19 бронированных машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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