Путин: ВСУ пытались атаковать Россию армией в две тысячи человек

15 марта 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Российские бойцы отразили атаки ВСУ на территорию РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую и Курскую области армией более 2,5 тысячи военных. Однако попытки прорваться на российскую территорию не возымели успеха, заявил президент РФ Владимир Путин. «ВСУ пытались атаковать РФ с участием свыше 2,5 тысячи личного состава и 35 танков, нигде успеха они не имели», — сказал Владимир Путин на совещании с Советом безопасности страны. Трансляция проходит в telegram-канале Кремля. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при попытках проникнуть на территории РФ диверсанты потеряли более 550 военных. Также были уничтожены 16 танков и 19 бронированных машин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую и Курскую области армией более 2,5 тысячи военных. Однако попытки прорваться на российскую территорию не возымели успеха, заявил президент РФ Владимир Путин. «ВСУ пытались атаковать РФ с участием свыше 2,5 тысячи личного состава и 35 танков, нигде успеха они не имели», — сказал Владимир Путин на совещании с Советом безопасности страны. Трансляция проходит в telegram-канале Кремля. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при попытках проникнуть на территории РФ диверсанты потеряли более 550 военных. Также были уничтожены 16 танков и 19 бронированных машин.