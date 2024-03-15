Путин провел совещание с Совбезом из-за атак на приграничные регионы: основные заявления

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности страны после того, как украинские диверсанты пытались массово проникнуть на приграничные территории. URA.RU приводит главные заявления лидера страны.
Безнаказанными не останутся
Владимир Путин подчеркнул, что Украина запланировала проведение нескольких акций во время президентских выборов. Он подчеркнул, что безнаказанными их действия не останутся.
Российский глава уточнил, что Киев проводит такие атаки еще с 12 марта, пытаясь закрепиться на российской территории. Украина направила свыше 2,5 тысячи своих солдат, однако они затем поспешно сбежали, пояснил Путин.
Запугать не получилось
Путин во время заседания Совбеза дал понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются своими действиями запугать население РФ, однако тем самым только сильнее объединяет народ.
«Кого они решили запугать? Русский народ? Такого не было, и не будет», — подчеркнул Владимир Путин.
Российский глава также добавил, что хоть Украина и обстреливает приграничные российские территории, однако противовоздушные системы обороны страны успешно отражают до 95% вражеских снарядов. Президент страны подытожил, что Украина пытается отвлечь внимание людей от реального положения дел в России.
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