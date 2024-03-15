Большинство пермяков, выбравших ДЭГ, проголосовали

Явка на электронном голосовании в Пермском крае 15 марта составила 62%

15 марта 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Пермяки предпочитают голосовать онлайн Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Пермском крае к окончанию первого дня президентских выборов дистанционно проголосовали более 60% избирателей. Информация указана на портале голосования. «197 038 всего участников. 121 836 выдано бюллетеней — 62%; 120 114 принято бюллетеней — 61%», — указано на сайте. Избирком последние данные по общей явке сообщал на 15:00. Всего тогда в Прикамье проголосовали 18,2% избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае к окончанию первого дня президентских выборов дистанционно проголосовали более 60% избирателей. Информация указана на портале голосования. «197 038 всего участников. 121 836 выдано бюллетеней — 62%; 120 114 принято бюллетеней — 61%», — указано на сайте. Избирком последние данные по общей явке сообщал на 15:00. Всего тогда в Прикамье проголосовали 18,2% избирателей.