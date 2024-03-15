Большинство пермяков, выбравших ДЭГ, проголосовали

Пермяки предпочитают голосовать онлайн
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В Пермском крае к окончанию первого дня президентских выборов дистанционно проголосовали более 60% избирателей. Информация указана на портале голосования.
«197 038 всего участников. 121 836 выдано бюллетеней — 62%; 120 114 принято бюллетеней — 61%», — указано на сайте.
Избирком последние данные по общей явке сообщал на 15:00. Всего тогда в Прикамье проголосовали 18,2% избирателей.
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