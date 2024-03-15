Большинство пермяков, выбравших ДЭГ, проголосовали

Явка на электронном голосовании в Пермском крае 15 марта составила 62%
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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
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Выборы президента России в 2024 году

В Пермском крае к окончанию первого дня президентских выборов дистанционно проголосовали более 60% избирателей. Информация указана на портале голосования.

«197 038 всего участников. 121 836 выдано бюллетеней — 62%; 120 114 принято бюллетеней — 61%», — указано на сайте.

Избирком последние данные по общей явке сообщал на 15:00. Всего тогда в Прикамье проголосовали 18,2% избирателей.

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В Пермском крае к окончанию первого дня президентских выборов дистанционно проголосовали более 60% избирателей. Информация указана на портале голосования. «197 038 всего участников. 121 836 выдано бюллетеней — 62%; 120 114 принято бюллетеней — 61%», — указано на сайте. Избирком последние данные по общей явке сообщал на 15:00. Всего тогда в Прикамье проголосовали 18,2% избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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