Пермский избирком назвал предварительную явку на выборы президента. Инфографика

Предварительная явка на выборах президента РФ в Перми составила более 18%
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Выборы 2024. Предвыборные плакаты кандидатов в президенты России. Пермь, урна для голосования
Участки для голосования будут работать три дня Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В избиркоме пермского края подвели предварительные итоги явки на выборах президента РФ. К 15:00 свои голоса отдали более 18% избирателей.

«По состоянию на 15 часов первого дня голосования на выборах Президента России 15 марта средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 18,2% или 357 520 избирателей. Выборы проходят спокойно, ни одной жалобы на ход голосования в комиссии не поступало», — сообщается в telegram-канале избирательной комиссии.

Президентские выборы начались в России утром 15 марта и завершатся вечером 17-го. В Прикамье уже проголосовали губернатор Дмитрий Махонин и мэр Перми Эдуард Соснин. А роботу на участке отказали.

Данные по явке на 15:00
Данные по явке на 15:00
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В избиркоме пермского края подвели предварительные итоги явки на выборах президента РФ. К 15:00 свои голоса отдали более 18% избирателей. «По состоянию на 15 часов первого дня голосования на выборах Президента России 15 марта средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 18,2% или 357 520 избирателей. Выборы проходят спокойно, ни одной жалобы на ход голосования в комиссии не поступало», — сообщается в telegram-канале избирательной комиссии. Президентские выборы начались в России утром 15 марта и завершатся вечером 17-го. В Прикамье уже проголосовали губернатор Дмитрий Махонин и мэр Перми Эдуард Соснин. А роботу на участке отказали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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