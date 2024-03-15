В избиркоме пермского края подвели предварительные итоги явки на выборах президента РФ. К 15:00 свои голоса отдали более 18% избирателей.
«По состоянию на 15 часов первого дня голосования на выборах Президента России 15 марта средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 18,2% или 357 520 избирателей. Выборы проходят спокойно, ни одной жалобы на ход голосования в комиссии не поступало», — сообщается в telegram-канале избирательной комиссии.
Президентские выборы начались в России утром 15 марта и завершатся вечером 17-го. В Прикамье уже проголосовали губернатор Дмитрий Махонин и мэр Перми Эдуард Соснин. А роботу на участке отказали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.