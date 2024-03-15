Пермский избирком назвал предварительную явку на выборы президента. Инфографика

Предварительная явка на выборах президента РФ в Перми составила более 18%

15 марта 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Участки для голосования будут работать три дня Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В избиркоме пермского края подвели предварительные итоги явки на выборах президента РФ. К 15:00 свои голоса отдали более 18% избирателей. «По состоянию на 15 часов первого дня голосования на выборах Президента России 15 марта средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 18,2% или 357 520 избирателей. Выборы проходят спокойно, ни одной жалобы на ход голосования в комиссии не поступало», — сообщается в telegram-канале избирательной комиссии. Президентские выборы начались в России утром 15 марта и завершатся вечером 17-го. В Прикамье уже проголосовали губернатор Дмитрий Махонин и мэр Перми Эдуард Соснин. А роботу на участке отказали. Данные по явке на 15:00 Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В избиркоме пермского края подвели предварительные итоги явки на выборах президента РФ. К 15:00 свои голоса отдали более 18% избирателей. «По состоянию на 15 часов первого дня голосования на выборах Президента России 15 марта средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 18,2% или 357 520 избирателей. Выборы проходят спокойно, ни одной жалобы на ход голосования в комиссии не поступало», — сообщается в telegram-канале избирательной комиссии. Президентские выборы начались в России утром 15 марта и завершатся вечером 17-го. В Прикамье уже проголосовали губернатор Дмитрий Махонин и мэр Перми Эдуард Соснин. А роботу на участке отказали.