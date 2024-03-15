Курганский подросток спровоцировал полицейских на погоню

В Кетовском округе Курганской области сотрудники ДПС устроили погоню за подростком 2006 года рождения. При проверке выяснилось, что у молодого человека не было прав на управление автомобилем. Об этом сообщается в официальном telegram-канале полиции Курганской области.
«В селе Шмаково автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2106. Сотрудники полиции приняли решение осуществить проверку документов у водителя. <…> Полицейскими установлено, что за рулем автомобиля находился житель Кетовского округа 2006 года рождения. Молодой человек не имеет права управления транспортными средствами», — указано в посте канала.
Сообщается, что юный водитель заметил намерение полицейских и начал движение задним ходом. Подросток проигнорировал требование сотрудников ДПС и не остановился, а, наоборот, увеличил скорость. После этого молодой человек ударил полицейского дверью машины. Инспектор извлек ключ зажигания. Подросток не смог сбежать. «По факту умышленного причинения вреда здоровью сотруднику полиции молодому человеку может грозить уголовная ответственность», — сообщают в полиции.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции 14 марта устроили в Кургане погоню за пьяным водителем, который отказался останавливаться. Мужчина не выполнил требования сотрудников ДПС. Нарушитель попытался скрыться, но его задержали.
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