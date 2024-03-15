Студентка из Нефтеюганска и житель Когалыма выиграли главный приз викторины

Квартиры в викторине выиграли еще два жителя ХМАО. Обладателями недвижимости стали студентка Сургутского государственного педагогического университета Вероника Брынза и житель Когалыма Андрей Деденко.
«На избирательном участке в культурном центре „Юность“ жительница Нефтеюганска, 20-летняя студентка СурГПУ Вероника Брынза выиграла первую квартиру! Искренне радуюсь вместе с семьей нашей юной землячки и восхищаюсь ее удачей!» — сообщила в своем telegram-канале мэр Нефтеюганска Эльвира Бурай. Она лично приехала поздравить девушку, которая голосовала по месту прописки — в Нефтеюганске.
Житель Когалыма пришел на выборы президента РФ после работы и выиграл. «Тем временем в Когалыме уже выиграли квартиру. Андрей Деденко даже представить себе не мог, что сегодняшний день завершится такой приятной новостью», — сообщила администрация Когалыма в официальной группе «ВКонтакте». После голосования мужчина поспешил домой обрадовать семью.
Квартиры в викторине выиграли еще два жителя ХМАО. Обладателями недвижимости стали студентка Сургутского государственного педагогического университета Вероника Брынза и житель Когалыма Андрей Деденко. «На избирательном участке в культурном центре „Юность“ жительница Нефтеюганска, 20-летняя студентка СурГПУ Вероника Брынза выиграла первую квартиру! Искренне радуюсь вместе с семьей нашей юной землячки и восхищаюсь ее удачей!» — сообщила в своем telegram-канале мэр Нефтеюганска Эльвира Бурай. Она лично приехала поздравить девушку, которая голосовала по месту прописки — в Нефтеюганске. Житель Когалыма пришел на выборы президента РФ после работы и выиграл. «Тем временем в Когалыме уже выиграли квартиру. Андрей Деденко даже представить себе не мог, что сегодняшний день завершится такой приятной новостью», — сообщила администрация Когалыма в официальной группе «ВКонтакте». После голосования мужчина поспешил домой обрадовать семью. Ранее URA.RU писало, что девятилетний мальчик из Урая (ХМАО) стал обладателем главного приза викторины «Достижения Югры». Он выиграл однокомнатную квартиру в строящемся доме. Автор видео: telegram-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай Автор видео: страница «Администрация города Когалыма» в социальной сети «ВКонтакте»