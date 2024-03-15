В Тюмени разыграли первую машину на викторине

Жительница Тюмени выиграла автомобиль в рамках викторины «Люби свой край» выиграла машину. Трансляция розыгрыша ведется на телеканале «Тюменское время». Девушка правильно ответила на два вопроса.
«Автомобиль ваш!» — сообщили ведущие. Девушка верно ответила на два вопроса: «В каком селе Тюменского уезда Тобольской губернии родился Григорий Распутин?» и «Как в науке называется дерево, семена которого называются кедровые орехи?». Какой именно автомобиль получит тюменка — неизвестно.
Викторина «Люби свой край» проводится с 15 по 17 марта. Кроме машины тюменцы могут выиграть смартфоны, бытовую технику и квартиры. URA.RU писало ранее, как принять участие в викторине.
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