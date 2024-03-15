В Тюмени разыграли первую машину на викторине

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Девушка правильно ответила на два вопроса и стала обладательницей автомобиля (архивное фото) Фото:

Жительница Тюмени выиграла автомобиль в рамках викторины «Люби свой край» выиграла машину. Трансляция розыгрыша ведется на телеканале «Тюменское время». Девушка правильно ответила на два вопроса.

«Автомобиль ваш!» — сообщили ведущие. Девушка верно ответила на два вопроса: «В каком селе Тюменского уезда Тобольской губернии родился Григорий Распутин?» и «Как в науке называется дерево, семена которого называются кедровые орехи?». Какой именно автомобиль получит тюменка — неизвестно.

Викторина «Люби свой край» проводится с 15 по 17 марта. Кроме машины тюменцы могут выиграть смартфоны, бытовую технику и квартиры. URA.RU писало ранее, как принять участие в викторине.

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Жительница Тюмени выиграла автомобиль в рамках викторины «Люби свой край» выиграла машину. Трансляция розыгрыша ведется на телеканале «Тюменское время». Девушка правильно ответила на два вопроса. «Автомобиль ваш!» — сообщили ведущие. Девушка верно ответила на два вопроса: «В каком селе Тюменского уезда Тобольской губернии родился Григорий Распутин?» и «Как в науке называется дерево, семена которого называются кедровые орехи?». Какой именно автомобиль получит тюменка — неизвестно. Викторина «Люби свой край» проводится с 15 по 17 марта. Кроме машины тюменцы могут выиграть смартфоны, бытовую технику и квартиры. URA.RU писало ранее, как принять участие в викторине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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