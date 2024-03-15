Явка в первый день выборов президента в Челябинской области составила 34,3%

Явка в Челябинской области уже превысила 34%
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Явка на выборах президента в Челябинской области 15 марта, в первый день голосования составила 34,3%. Об этом URA.RU сообщили в областном избиркоме
«На 20 часов 15 марта явка в Челябинской области составила 34,3%. Это с учетом дистанционного электронного голосования. В выборах приняли участие около 750 тысяч избирателей», — сообщили в избиркоме.
Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. На 15 часов явка составляла 20,93%. Одним из первых выборах принял участие губернатор Алексей Текслер. URA.RU следит за голосование в онлайн-режиме.
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