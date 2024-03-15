Явка в первый день выборов президента в Челябинской области составила 34,3%

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Выборы. Челябинск
Явка в Челябинской области уже превысила 34% Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Явка на выборах президента в Челябинской области 15 марта, в первый день голосования составила 34,3%. Об этом URA.RU сообщили в областном избиркоме

«На 20 часов 15 марта явка в Челябинской области составила 34,3%. Это с учетом дистанционного электронного голосования. В выборах приняли участие около 750 тысяч избирателей», — сообщили в избиркоме.

Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. На 15 часов явка составляла 20,93%. Одним из первых выборах принял участие губернатор Алексей Текслер. URA.RU следит за голосование в онлайн-режиме.

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Явка на выборах президента в Челябинской области 15 марта, в первый день голосования составила 34,3%. Об этом URA.RU сообщили в областном избиркоме «На 20 часов 15 марта явка в Челябинской области составила 34,3%. Это с учетом дистанционного электронного голосования. В выборах приняли участие около 750 тысяч избирателей», — сообщили в избиркоме. Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. На 15 часов явка составляла 20,93%. Одним из первых выборах принял участие губернатор Алексей Текслер. URA.RU следит за голосование в онлайн-режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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