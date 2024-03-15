Политика Выборы Явка в первый день выборов президента в Челябинской области составила 34,3% 15 марта 2024 в 22:14 Размер текста - 17 + Явка в Челябинской области уже превысила 34% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Явка на выборах президента в Челябинской области 15 марта, в первый день голосования составила 34,3%. Об этом URA.RU сообщили в областном избиркоме «На 20 часов 15 марта явка в Челябинской области составила 34,3%. Это с учетом дистанционного электронного голосования. В выборах приняли участие около 750 тысяч избирателей», — сообщили в избиркоме. Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. На 15 часов явка составляла 20,93%. Одним из первых выборах принял участие губернатор Алексей Текслер. URA.RU следит за голосование в онлайн-режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Явка на выборах президента в Челябинской области 15 марта, в первый день голосования составила 34,3%. Об этом URA.RU сообщили в областном избиркоме «На 20 часов 15 марта явка в Челябинской области составила 34,3%. Это с учетом дистанционного электронного голосования. В выборах приняли участие около 750 тысяч избирателей», — сообщили в избиркоме. Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. На 15 часов явка составляла 20,93%. Одним из первых выборах принял участие губернатор Алексей Текслер. URA.RU следит за голосование в онлайн-режиме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям