Захарова рассказала о досрочном голосовании за рубежом

В досрочном голосовании на выборах президента РФ приняли участие почти 63 тысячи россиян из 51 страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сейчас завершается досрочное голосование, оно прошло в 51 стране. Могу также сказать, … что на утро сегодняшнего дня проголосовало за рубежом 62 662 наших граждан», — заявила Захарова.
Она также добавила, что освещение выборного процесса отлажено за рубежом. МИД РФ находится в полной координации с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России.
В ЦИК представили данные по явке на выборах к вечеру 15 марта. По состоянию на 21.00 времени МСК проголосовало 35,40% россиян.
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