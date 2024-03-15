15 марта 2024

Захарова рассказала о досрочном голосовании за рубежом

Захарова: в досрочном голосовании за рубежом приняло участие 63 тыс россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Захарова рассказала, что МИД РФ находится в тесной координации с ЦИК Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В досрочном голосовании на выборах президента РФ приняли участие почти 63 тысячи россиян из 51 страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас завершается досрочное голосование, оно прошло в 51 стране. Могу также сказать, … что на утро сегодняшнего дня проголосовало за рубежом 62 662 наших граждан», — заявила Захарова.

Она также добавила, что освещение выборного процесса отлажено за рубежом. МИД РФ находится в полной координации с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России.

В ЦИК представили данные по явке на выборах к вечеру 15 марта. По состоянию на 21.00 времени МСК проголосовало 35,40% россиян.

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В досрочном голосовании на выборах президента РФ приняли участие почти 63 тысячи россиян из 51 страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сейчас завершается досрочное голосование, оно прошло в 51 стране. Могу также сказать, … что на утро сегодняшнего дня проголосовало за рубежом 62 662 наших граждан», — заявила Захарова. Она также добавила, что освещение выборного процесса отлажено за рубежом. МИД РФ находится в полной координации с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России. В ЦИК представили данные по явке на выборах к вечеру 15 марта. По состоянию на 21.00 времени МСК проголосовало 35,40% россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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