Захарова рассказала о досрочном голосовании за рубежом

Захарова: в досрочном голосовании за рубежом приняло участие 63 тыс россиян

15 марта 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Захарова рассказала, что МИД РФ находится в тесной координации с ЦИК Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В досрочном голосовании на выборах президента РФ приняли участие почти 63 тысячи россиян из 51 страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сейчас завершается досрочное голосование, оно прошло в 51 стране. Могу также сказать, … что на утро сегодняшнего дня проголосовало за рубежом 62 662 наших граждан», — заявила Захарова. Она также добавила, что освещение выборного процесса отлажено за рубежом. МИД РФ находится в полной координации с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России. В ЦИК представили данные по явке на выборах к вечеру 15 марта. По состоянию на 21.00 времени МСК проголосовало 35,40% россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В досрочном голосовании на выборах президента РФ приняли участие почти 63 тысячи россиян из 51 страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сейчас завершается досрочное голосование, оно прошло в 51 стране. Могу также сказать, … что на утро сегодняшнего дня проголосовало за рубежом 62 662 наших граждан», — заявила Захарова. Она также добавила, что освещение выборного процесса отлажено за рубежом. МИД РФ находится в полной координации с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России. В ЦИК представили данные по явке на выборах к вечеру 15 марта. По состоянию на 21.00 времени МСК проголосовало 35,40% россиян.