15 марта 2024

В первый день выборов президента РФ явка в ЯНАО превысила 50%

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Выборы 2024. Екатеринбург, выборы, голосование
В ЯНАО 15 марта проголосовало более половины избирателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В ЯНАО в первый день голосования на выборах президента России проголосовало почти 60% избирателей. Данные на 20:00 15 марта опубликованы на сайте ЦИК России.

«В ЯНАО в первый день выборов президента РФ проголосовало 215 622 человека. Это составляет 57,43% от общего числа избирателей», — сообщает центризбирком России на официальном сайте. Цифры являются предварительными.

В ЯНАО работал 221 избирательный участок. URA.RU рассказало о примечательных событиях в течение первого дня голосования.

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В ЯНАО в первый день голосования на выборах президента России проголосовало почти 60% избирателей. Данные на 20:00 15 марта опубликованы на сайте ЦИК России. «В ЯНАО в первый день выборов президента РФ проголосовало 215 622 человека. Это составляет 57,43% от общего числа избирателей», — сообщает центризбирком России на официальном сайте. Цифры являются предварительными. В ЯНАО работал 221 избирательный участок. URA.RU рассказало о примечательных событиях в течение первого дня голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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