В первый день выборов президента РФ явка в ЯНАО превысила 50%

В ЯНАО 15 марта проголосовало более половины избирателей
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В ЯНАО в первый день голосования на выборах президента России проголосовало почти 60% избирателей. Данные на 20:00 15 марта опубликованы на сайте ЦИК России.
«В ЯНАО в первый день выборов президента РФ проголосовало 215 622 человека. Это составляет 57,43% от общего числа избирателей», — сообщает центризбирком России на официальном сайте. Цифры являются предварительными.
В ЯНАО работал 221 избирательный участок. URA.RU рассказало о примечательных событиях в течение первого дня голосования.
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