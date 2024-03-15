В первый день выборов президента РФ явка в ЯНАО превысила 50%

15 марта 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 15 марта проголосовало более половины избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ЯНАО в первый день голосования на выборах президента России проголосовало почти 60% избирателей. Данные на 20:00 15 марта опубликованы на сайте ЦИК России. «В ЯНАО в первый день выборов президента РФ проголосовало 215 622 человека. Это составляет 57,43% от общего числа избирателей», — сообщает центризбирком России на официальном сайте. Цифры являются предварительными. В ЯНАО работал 221 избирательный участок. URA.RU рассказало о примечательных событиях в течение первого дня голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО в первый день голосования на выборах президента России проголосовало почти 60% избирателей. Данные на 20:00 15 марта опубликованы на сайте ЦИК России. «В ЯНАО в первый день выборов президента РФ проголосовало 215 622 человека. Это составляет 57,43% от общего числа избирателей», — сообщает центризбирком России на официальном сайте. Цифры являются предварительными. В ЯНАО работал 221 избирательный участок. URA.RU рассказало о примечательных событиях в течение первого дня голосования.