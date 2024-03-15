Актер Трескунов* попал в список иноагентов

15 марта 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

В список иноагентов также включили журналистов Марианну Беленькую и Кирилла Ишутина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Актер Семен Трескунов попал в список иноагентов 15 марта. Помимо него, Минюст России признал иноагентами режиссера Романа Либерова, новосибирского депутата Светлану Каверзину, журналистов Марианну Беленькую и Кирилла Ишутина, экономиста Игоря Липсица, экс-майора полиции Олега Кашинцева. «Трескунов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в указе Министерства юстиции РФ. В документе подчеркивается, что мужчина сотрудничал с интернет-источником, включенным в реестр иностранных агентов. Сам актер проживает за пределами России. Поводом для включения в список иноагентов журналистки Марианны Беленькой стало ее участие в качестве интервьюера и респондента на предоставленных иноагентами площадках. В указе отмечается, что девушка распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой политике. С утратой признаков иностранного агента из списка исключили блогера Николая Соболева. В указе от 3 февраля 2023 года он был внесен в реестр из-за высказываний против граждан РФ и спецоперации. *Семен Трескунов признан в РФ иностранным агентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Семен Трескунов попал в список иноагентов 15 марта. Помимо него, Минюст России признал иноагентами режиссера Романа Либерова, новосибирского депутата Светлану Каверзину, журналистов Марианну Беленькую и Кирилла Ишутина, экономиста Игоря Липсица, экс-майора полиции Олега Кашинцева. «Трескунов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в указе Министерства юстиции РФ. В документе подчеркивается, что мужчина сотрудничал с интернет-источником, включенным в реестр иностранных агентов. Сам актер проживает за пределами России. Поводом для включения в список иноагентов журналистки Марианны Беленькой стало ее участие в качестве интервьюера и респондента на предоставленных иноагентами площадках. В указе отмечается, что девушка распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой политике. С утратой признаков иностранного агента из списка исключили блогера Николая Соболева. В указе от 3 февраля 2023 года он был внесен в реестр из-за высказываний против граждан РФ и спецоперации. *Семен Трескунов признан в РФ иностранным агентом.