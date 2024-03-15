Что известно о жизни актера Семена Трескунова*, который сменил имя и попал в список иноагентов

Актера Семена Трескунова* признали иноагентом в РФ

16 марта 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Актер Трескунов* стал известен благодаря роли в сериале «Ивановы-Ивановы» Фото: Вадим Тараканов/ТАСС новость из сюжета Иноагенты РФ Министерство юстиции РФ 15 марта признало актера Семена Трескунова* иностранным агентом. Он выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей. Что известно о жизни уехавшего из России актера — в материале URA.RU. Биография Трескунов родился 14 ноября 1999 года в Москве. Уже в 12 лет актер начал сниматься в фильмах, после того как мачеха, которую ребенок воспринимал как родную мать, отвела его на пробы для съемки в рекламном ролике компании МТС. В 2017 парень закончил школу, однако не захотел получать профессиональное образование актера и поступил на факультет режиссуры во ВГИК, но не смог уделять должное внимание учебе из-за съемок. Актерский путь Первую известность Трескунов получил благодаря роли Михаила Хрусталева в фильме «Частное пионерское». По мнению кинокритиков, одной из лучших ролей в творчестве Трескунова стал образ Ивана Кузнецова в фильме «Призрак». В 2016 году он сыграл в фильме «Хороший мальчик» с Константином Хабенским и Михаилом Ефремовым. Картина забрала гран-при «Кинотавр-2016». Главные роли, награды и достижения Уже повзрослевший Трескунов сыграл в военной драме «Т-34» о советских военнопленных, угнавших танк и бежавших из немецкого лагеря. За первую неделю проката фильм собрал 1,4 миллиарда рублей и стал всероссийским хитом. Пик популярности актера пришелся на сериал «Ивановы-Ивановы», где он сыграл сына из скромной семьи Ивановых Данила. По сюжету картины, в двух семьях с одинаковыми фамилиями перепутали детей еще в роддоме, после чего они вынужденно начинают общаться более тесно, узнавая о быте друг друга. Больше всего наград актер получил в юном возрасте — он был награжден на XVII Фестивале визуальных искусств за лучший актерский дуэт в фильме «Частное пионерское» в 2013 году. В этом же году получил бронзовую статуэтку «Кораблик» в номинации «Лучший мальчик-актер» на кинофестивале «Алые паруса». Почему уехал из России Весной 2022 года Трескунов уехал в Израиль, осудив специальную военную операцию России на Украине. Позже стало известно, что актер переехал в Испанию. В своих соцсетях мужчина рассказал, что за последние два года работа актера для него стала неактуальной, поэтому он начал изучать другие специальности. В своих соцсетях Трескунов заявлял, что ему не хватает денег на жизнь, поэтому предложил свои услуги как сценарист подписчикам. Недавно он официально сменил имя. Теперь Трескунова зовут Сэм. *Семен Трескунов признан в РФ иностранным агентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство юстиции РФ 15 марта признало актера Семена Трескунова* иностранным агентом. Он выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей. Что известно о жизни уехавшего из России актера — в материале URA.RU. Трескунов родился 14 ноября 1999 года в Москве. Уже в 12 лет актер начал сниматься в фильмах, после того как мачеха, которую ребенок воспринимал как родную мать, отвела его на пробы для съемки в рекламном ролике компании МТС. В 2017 парень закончил школу, однако не захотел получать профессиональное образование актера и поступил на факультет режиссуры во ВГИК, но не смог уделять должное внимание учебе из-за съемок. Первую известность Трескунов получил благодаря роли Михаила Хрусталева в фильме «Частное пионерское». По мнению кинокритиков, одной из лучших ролей в творчестве Трескунова стал образ Ивана Кузнецова в фильме «Призрак». В 2016 году он сыграл в фильме «Хороший мальчик» с Константином Хабенским и Михаилом Ефремовым. Картина забрала гран-при «Кинотавр-2016». Уже повзрослевший Трескунов сыграл в военной драме «Т-34» о советских военнопленных, угнавших танк и бежавших из немецкого лагеря. За первую неделю проката фильм собрал 1,4 миллиарда рублей и стал всероссийским хитом. Пик популярности актера пришелся на сериал «Ивановы-Ивановы», где он сыграл сына из скромной семьи Ивановых Данила. По сюжету картины, в двух семьях с одинаковыми фамилиями перепутали детей еще в роддоме, после чего они вынужденно начинают общаться более тесно, узнавая о быте друг друга. Больше всего наград актер получил в юном возрасте — он был награжден на XVII Фестивале визуальных искусств за лучший актерский дуэт в фильме «Частное пионерское» в 2013 году. В этом же году получил бронзовую статуэтку «Кораблик» в номинации «Лучший мальчик-актер» на кинофестивале «Алые паруса». Весной 2022 года Трескунов уехал в Израиль, осудив специальную военную операцию России на Украине. Позже стало известно, что актер переехал в Испанию. В своих соцсетях мужчина рассказал, что за последние два года работа актера для него стала неактуальной, поэтому он начал изучать другие специальности. В своих соцсетях Трескунов заявлял, что ему не хватает денег на жизнь, поэтому предложил свои услуги как сценарист подписчикам. Недавно он официально сменил имя. Теперь Трескунова зовут Сэм. *Семен Трескунов признан в РФ иностранным агентом.