В Курской области ПВО сбили три украинских беспилотника

О пострадавших в результате атаки беспилотников не сообщается
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курской области средства ПВО уничтожили три беспилотника Вооруженных сих Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Средства ПВО сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа», — написал Старовойт в telegram-канале. О первом сбитом БПЛА стало известно в 00:14 мск, информация о втором сбитом беспилотнике появилась 00:39 мск. О том, что сбит третий беспилотник Старовойт сообщил в 00:45 мск. О пострадавших и разрушения не сообщается.
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