В Курской области ПВО сбили три украинских беспилотника

16 марта 2024 в 02:49 Размер текста - 17 +

О пострадавших в результате атаки беспилотников не сообщается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области средства ПВО уничтожили три беспилотника Вооруженных сих Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Средства ПВО сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа», — написал Старовойт в telegram-канале. О первом сбитом БПЛА стало известно в 00:14 мск, информация о втором сбитом беспилотнике появилась 00:39 мск. О том, что сбит третий беспилотник Старовойт сообщил в 00:45 мск. О пострадавших и разрушения не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области средства ПВО уничтожили три беспилотника Вооруженных сих Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Средства ПВО сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа», — написал Старовойт в telegram-канале. О первом сбитом БПЛА стало известно в 00:14 мск, информация о втором сбитом беспилотнике появилась 00:39 мск. О том, что сбит третий беспилотник Старовойт сообщил в 00:45 мск. О пострадавших и разрушения не сообщается.