15 марта 2024

В Курской области ПВО сбили три украинских беспилотника

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
О пострадавших в результате атаки беспилотников не сообщается Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области средства ПВО уничтожили три беспилотника Вооруженных сих Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Средства ПВО сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа», — написал Старовойт в telegram-канале. О первом сбитом БПЛА стало известно в 00:14 мск, информация о втором сбитом беспилотнике появилась 00:39 мск. О том, что сбит третий беспилотник Старовойт сообщил в 00:45 мск. О пострадавших и разрушения не сообщается.

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В Курской области средства ПВО уничтожили три беспилотника Вооруженных сих Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Средства ПВО сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа», — написал Старовойт в telegram-канале. О первом сбитом БПЛА стало известно в 00:14 мск, информация о втором сбитом беспилотнике появилась 00:39 мск. О том, что сбит третий беспилотник Старовойт сообщил в 00:45 мск. О пострадавших и разрушения не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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