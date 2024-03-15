В Тюменской области начала снижаться стоимость квартир

В Тюменской области впервые с начала 2024 года аналитики зафиксировали снижение стоимости квартир на вторичном рынке. По данным сервиса Restate, падение цен затронуло как студии, так и многоквартирные объекты недвижимости.
«В марте средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Тюменской области снизилась на 1,73%. Цена одного квадратного метра составляет — 121 223 рубля. На конец февраля этот показатель был на уровне 123 300 рублей», — следует из информации на сайте.
Падение цен зафиксировано во всех сегментах квартир. Так стоимость квадратного метра жилья в студиях на 7 марта составила 119 795 рублей (снижение на 0,97%), однокомнатные квартиры — 114 860 рублей (снижение на 1,29%), двухкомнатные квартиры — 111 500 рублей (снижение на 1,19%), трехкомнатные квартиры — 109 627 рублей (снижение на 1,41%) и многоквартирные объекты — 107 359 рублей (снижение на 0,91%).
При этом в крупном областном центре — Тобольске, цены на жилье, напротив выросли. Рост в зависимости от площади недвижимости составил от 1,89% до 2,92%. Так средняя стоимость квадратного метра жилья в студиях доходит до 64 500 рублей, а в однокомнатных и двухкомнатных квартирах варьируется от 69 000 до 71 600 тысячи рублей. Аналогичная тенденция сложилась в столице региона — Тюмени. Цены на квартиры на вторичном рынке здесь растут с лета 2023 года. Студия покупателю обойдется в 122 800 рублей за квадратный метр, а однокомнатная и более квартира — от 111 500 рублей за квадрат.
В Тюмени стоимость более трети квартир-студий в новостройках в январе 2024 года превысила 4,5 миллиона рублей — 56% всех предложений превысил эту сумму. Рост цен произошел и на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в новых домах. В настоящее время более 45% предложений превышают стоимость 6 и 8 миллионов рублей соответственно.
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