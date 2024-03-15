В Тюменской области начала снижаться стоимость квартир

16 марта 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Снижение цен отмечено как на студии, так и многоквартирные объекты Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области впервые с начала 2024 года аналитики зафиксировали снижение стоимости квартир на вторичном рынке. По данным сервиса Restate, падение цен затронуло как студии, так и многоквартирные объекты недвижимости. «В марте средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Тюменской области снизилась на 1,73%. Цена одного квадратного метра составляет — 121 223 рубля. На конец февраля этот показатель был на уровне 123 300 рублей», — следует из информации на сайте. Падение цен зафиксировано во всех сегментах квартир. Так стоимость квадратного метра жилья в студиях на 7 марта составила 119 795 рублей (снижение на 0,97%), однокомнатные квартиры — 114 860 рублей (снижение на 1,29%), двухкомнатные квартиры — 111 500 рублей (снижение на 1,19%), трехкомнатные квартиры — 109 627 рублей (снижение на 1,41%) и многоквартирные объекты — 107 359 рублей (снижение на 0,91%). При этом в крупном областном центре — Тобольске, цены на жилье, напротив выросли. Рост в зависимости от площади недвижимости составил от 1,89% до 2,92%. Так средняя стоимость квадратного метра жилья в студиях доходит до 64 500 рублей, а в однокомнатных и двухкомнатных квартирах варьируется от 69 000 до 71 600 тысячи рублей. Аналогичная тенденция сложилась в столице региона — Тюмени. Цены на квартиры на вторичном рынке здесь растут с лета 2023 года. Студия покупателю обойдется в 122 800 рублей за квадратный метр, а однокомнатная и более квартира — от 111 500 рублей за квадрат. В Тюмени стоимость более трети квартир-студий в новостройках в январе 2024 года превысила 4,5 миллиона рублей — 56% всех предложений превысил эту сумму. Рост цен произошел и на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в новых домах. В настоящее время более 45% предложений превышают стоимость 6 и 8 миллионов рублей соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области впервые с начала 2024 года аналитики зафиксировали снижение стоимости квартир на вторичном рынке. По данным сервиса Restate, падение цен затронуло как студии, так и многоквартирные объекты недвижимости. «В марте средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Тюменской области снизилась на 1,73%. Цена одного квадратного метра составляет — 121 223 рубля. На конец февраля этот показатель был на уровне 123 300 рублей», — следует из информации на сайте. Падение цен зафиксировано во всех сегментах квартир. Так стоимость квадратного метра жилья в студиях на 7 марта составила 119 795 рублей (снижение на 0,97%), однокомнатные квартиры — 114 860 рублей (снижение на 1,29%), двухкомнатные квартиры — 111 500 рублей (снижение на 1,19%), трехкомнатные квартиры — 109 627 рублей (снижение на 1,41%) и многоквартирные объекты — 107 359 рублей (снижение на 0,91%). При этом в крупном областном центре — Тобольске, цены на жилье, напротив выросли. Рост в зависимости от площади недвижимости составил от 1,89% до 2,92%. Так средняя стоимость квадратного метра жилья в студиях доходит до 64 500 рублей, а в однокомнатных и двухкомнатных квартирах варьируется от 69 000 до 71 600 тысячи рублей. Аналогичная тенденция сложилась в столице региона — Тюмени. Цены на квартиры на вторичном рынке здесь растут с лета 2023 года. Студия покупателю обойдется в 122 800 рублей за квадратный метр, а однокомнатная и более квартира — от 111 500 рублей за квадрат. В Тюмени стоимость более трети квартир-студий в новостройках в январе 2024 года превысила 4,5 миллиона рублей — 56% всех предложений превысил эту сумму. Рост цен произошел и на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в новых домах. В настоящее время более 45% предложений превышают стоимость 6 и 8 миллионов рублей соответственно.