Тюменцы не могут улететь в отпуск

Вылет в Анталью запланирован на 21:30
В Тюмени рейс в Турцию (Анталья) задерживается на 5,5 часов. Такая информация указана на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс Тюмень — Анталья, авиакомпания Corendon Airlines. Вылет по расписанию — 16:00. Статус — задерживается», — указано на онлайн-табло.
Как сообщили в аэропорту, причиной изменения времени вылета является позднее прибытие самолета. На табло тюменской аэрогавани указано, что самолет из Турции прилетит в областную столицу в 20:46 вместо 15:00. Вылет в Анталию запланирован на 21:30.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!