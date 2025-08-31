31 августа 2025

Тюменцы не могут улететь в отпуск

В Тюмени рейс в Турцию задержали на 5,5 часов
© Служба новостей «URA.RU»
Вылет в Анталью запланирован на 21:30
Вылет в Анталью запланирован на 21:30 Фото:

В Тюмени рейс в Турцию (Анталья) задерживается на 5,5 часов. Такая информация указана на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс Тюмень — Анталья, авиакомпания Corendon Airlines. Вылет по расписанию — 16:00. Статус — задерживается», — указано на онлайн-табло.

Как сообщили в аэропорту, причиной изменения времени вылета является позднее прибытие самолета. На табло тюменской аэрогавани указано, что самолет из Турции прилетит в областную столицу в 20:46 вместо 15:00. Вылет в Анталию запланирован на 21:30. 

© Служба новостей «URA.RU»
