В Тюмени подскочили цены на квартиры-студии

Стоимость трети студий в новых домах превышает 4,5 миллиона рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени стоимость более трети квартир-студий в январе 2024 года превысила 4,5 миллиона рублей. Такие данные о жилье в новостройках привели аналитики агентства «Этажи».

«В Тюмени подорожали квартиры-студии в новостройках. В январе 2024 года 35% всех объектов стоили более 4,5 миллиона рублей», — сообщают данные аналитиков РБК Тюмень. По информации специалистов, в январе 2023 года цена небольших квартир находилась в диапазоне от 3 до 3,5 млн рублей, а уже в начале текущего года 56% всех предложений превысил эту сумму.

Также рост цен произошел и на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в новых домах. В настоящее время более 45% предложений превышают стоимость 6 и 8 миллионов рублей соответственно.

Аналитики отметили увеличение стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке. В среднем рост за год произошел на 15,5% — до 127,8 тысячи рублей. Самые дорогие предложения на новостройки в историческом центре Тюмени. Там стоимость квадратного метра жилья в среднем доходит до 245 тысяч рублей.

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» ранее сообщали о росте цен на малометражные квартиры в Тюмени. Стоимость жилья, площадь которого не превышает 25 квадратных метров на вторичном рынке, составляет 2,9 млн рублей, а на первичном — 3,6 миллиона рублей. Рост составил 12% и 24% соответственно.